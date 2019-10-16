В Польше хотят сажать учителей, которые преподают уроки о сексе

В Польше учителя, которые дают уроки с сексуального образования в школах, могут попасть в тюрьму на 5 лет. Такой законопроект предложили депутаты.

Законопроект получил поддержку партии власти "Право и справедливость (PiS), пишет EUobserver.

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Депутаты считают, что такие уроки "поощряют учащихся к сексуальной активности". В целом законопроект предназначен для предотвращения "педофилии". Под запрет может попасть также предоставление в польских школах информации о противозачаточных средствах.

Оппозиция осудила предложение польских депутатов.

Это больная идея,

– заявила депутат от оппозиции Иоанна Шеуринг-Вельгус.

Заметим что во многих странах мира сексуальное образование предусмотрено школьной программой. Например, в Швеции это обязательный предмет еще с 1950-х годов. С 7-10 лет и до окончания школы ученикам рассказывают о здоровом образе жизни, благоразумном и обдуманном начале половой жизни. На уроках говорят о половой зрелости, первом сексе и средствах контрацепции.

К слову, в Польше в воскресенье, 13 октября, состоялись выборы в местный Сейм и Сенат. Уже 14 октября польский ЦИК обнародовала официальные результаты выборов, согласно которым победу одержала правящая партия "Право и справедливость" (PiS). Подробнее о выборах – по ссылке.

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