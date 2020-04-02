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В США студент умер из-за отказа врачей проверить его на коронавирус

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Студент умер из-за халатности врачей / Aalok Atreya

В Детройте студент Мичиганского университета умер от коронавируса после того, как врачи несколько раз отказались проводить тест на инфекцию.

О случае пишет газета The Detroit News, ссылаясь на сестру покойного студента.

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25-летний студент в течение нескольких дней просил врачей проверить его на коронавирус, так как у него были характерные для болезни симптомы. По словам сестры, перед смертью у парня были лихорадка, удушье и слабость.

Я говорила ему, чтобы он попросил медиков его протестировать. Однако они отказали,
– рассказала сестра умершего.

Медики диагностировали у парня бронхит, однако ему становилось только хуже. В результате его перевели в реанимационное отделение, где через неделю он умер.

Посмертный тест на коронавирус оказался положительным.

Мичиганский университет за день до смерти парня объявил, что у троих их студентов был выявлен коронавирус, и призвал всех соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции.

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Что известно о Мичиганском университете

  • расположен в штате Мичиган;
  • основан в 1817 году;
  • всего в университете обучается студентов 42 716;
  • в вузе учились 18 лауреатов Пулитцеровской премии.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости США Коронавирус COVID-19 Высшее образование Студенты Учеба Образование за рубежом
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