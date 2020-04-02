В США студент умер из-за отказа врачей проверить его на коронавирус
В Детройте студент Мичиганского университета умер от коронавируса после того, как врачи несколько раз отказались проводить тест на инфекцию.
О случае пишет газета The Detroit News, ссылаясь на сестру покойного студента.
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25-летний студент в течение нескольких дней просил врачей проверить его на коронавирус, так как у него были характерные для болезни симптомы. По словам сестры, перед смертью у парня были лихорадка, удушье и слабость.
Я говорила ему, чтобы он попросил медиков его протестировать. Однако они отказали,
– рассказала сестра умершего.
Медики диагностировали у парня бронхит, однако ему становилось только хуже. В результате его перевели в реанимационное отделение, где через неделю он умер.
Посмертный тест на коронавирус оказался положительным.
Мичиганский университет за день до смерти парня объявил, что у троих их студентов был выявлен коронавирус, и призвал всех соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции.
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Что известно о Мичиганском университете
- расположен в штате Мичиган;
- основан в 1817 году;
- всего в университете обучается студентов 42 716;
- в вузе учились 18 лауреатов Пулитцеровской премии.