В США тренер объятиями предотвратил стрельбу в школе: видео
Школьный тренер из Портленда смог помешать стрельбе в школе, обняв вооруженного старшеклассника.
Вооруженный 18-летний парень по имени Анхель Гранадос-Диас пришел в школу с оружием и пытался зайти в аудиторию. Однако ему помешал тренер по футболу и легкой атлетике Кенон Лоу, сообщает ABC.
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На видео видно, как тренер обнял парня и начал с ним разговаривать, после чего тот опустил ружье. Событие произошло еще в мае, однако видео было опубликовано недавно.
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Прежде всего, я пытался убедиться, что дуло пистолета не направлено в сторону учеников или в меня. Тогда мне удалось схватить ружье правой рукой,
– рассказал тренер.
По словам тренера, он рад, что оказался в классе и смог помочь.
У юноши произошло обострение психической болезни. Анхель Гранадос-Диас признал себя виновным во время судебного процесса и получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
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Что известно о владении оружием в США?
- 270 миллионов единиц гражданского огнестрельного оружия находится на руках у американцев легально;
- 88,8 единицы оружия приходится на 100 человек.
Сколько огнестрельного оружия у украинцев?
- 920 тысяч единиц огнестрельного оружия официально зарегистрировано в Украине;
- 4,4 миллиона единиц легального и нелегального оружия находится на руках у украинцев по данным американской аналитической компании Small Arms Survey.