В США тренер объятиями предотвратил стрельбу в школе: видео

Школьный тренер из Портленда смог помешать стрельбе в школе, обняв вооруженного старшеклассника.

Вооруженный 18-летний парень по имени Анхель Гранадос-Диас пришел в школу с оружием и пытался зайти в аудиторию. Однако ему помешал тренер по футболу и легкой атлетике Кенон Лоу, сообщает ABC.

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На видео видно, как тренер обнял парня и начал с ним разговаривать, после чего тот опустил ружье. Событие произошло еще в мае, однако видео было опубликовано недавно.

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Прежде всего, я пытался убедиться, что дуло пистолета не направлено в сторону учеников или в меня. Тогда мне удалось схватить ружье правой рукой,

– рассказал тренер.

По словам тренера, он рад, что оказался в классе и смог помочь.

У юноши произошло обострение психической болезни. Анхель Гранадос-Диас признал себя виновным во время судебного процесса и получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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