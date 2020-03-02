В Украине определили 100 лучших школ – список
Составлен рейтинг лучших школ Украины, его основой послужили результаты выпускников, которые сдавали ВНО 2019. Первое место занял киевский лицей.
О рейтинге украинских школ пишет издание Фокус, которое и заключало список.
К слову: Правительство выделило дополнительные деньги на Новую украинскую школу: сумма
При расчете учитывались результаты только тех учеников, которые были выпускниками учреждений среднего образования в 2018 году.
По какому принципу составляли рейтинг
- принимались во внимание результаты учеников, принявших участие в ВНО-2019;
- затем оценки прошли процедуру перевода реальных баллов в рейтинговые;
- ученик с высоким тестовым баллом получает отметку 200, а с низким – 100.
Также, Фокус не учитывал школы, в которых ВНО составили менее 20 учеников. В целом рейтинг равен среднему арифметическому всех баллов, полученных за ВНО учениками конкретной школы. Учтены данные 125 651 ученика и 3248 учебных заведений.
В первой пятерке сразу четыре киевские заведения / таблица Фокус
В общем сразу 41 киевская школа представлена в рейтинге / таблица Фокус
Лучшим средним учебным заведением оказался столичный лицей "Интеллект". Ученики заработали для лицея 184,64 балла.
Замыкает сотню лучших Финансово-экономический лицей в Днепре со средним баллом 169,02.
Харьковская и Львовская области – лидеры в рейтинге, если не учитывать столичные школы / карта Фокус
Лишь 5 областей не получили ни одного представителя в списке лучших школ Украины (без учета оккупированных территорий).
Среди них: Закарпатье, Хмельницкая, Ровенская, Луганская и Сумская области.
Важно: В Херсоне откроют заведение дистанционного образования для детей с аннексированного Крыма
Сколько в Украине школ в целом?Всего на территории Украины работает почти 17 тысяч школ.