В Украине определили 100 лучших школ – список

Составлен рейтинг лучших школ Украины, его основой послужили результаты выпускников, которые сдавали ВНО 2019. Первое место занял киевский лицей.

О рейтинге украинских школ пишет издание Фокус, которое и заключало список.

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При расчете учитывались результаты только тех учеников, которые были выпускниками учреждений среднего образования в 2018 году.

По какому принципу составляли рейтинг

принимались во внимание результаты учеников, принявших участие в ВНО-2019;

затем оценки прошли процедуру перевода реальных баллов в рейтинговые;

ученик с высоким тестовым баллом получает отметку 200, а с низким – 100.

Также, Фокус не учитывал школы, в которых ВНО составили менее 20 учеников. В целом рейтинг равен среднему арифметическому всех баллов, полученных за ВНО учениками конкретной школы. Учтены данные 125 651 ученика и 3248 учебных заведений.



В первой пятерке сразу четыре киевские заведения / таблица Фокус



В общем сразу 41 киевская школа представлена в рейтинге / таблица Фокус

Лучшим средним учебным заведением оказался столичный лицей "Интеллект". Ученики заработали для лицея 184,64 балла.

Замыкает сотню лучших Финансово-экономический лицей в Днепре со средним баллом 169,02.



Харьковская и Львовская области – лидеры в рейтинге, если не учитывать столичные школы / карта Фокус

Лишь 5 областей не получили ни одного представителя в списке лучших школ Украины (без учета оккупированных территорий).

Среди них: Закарпатье, Хмельницкая, Ровенская, Луганская и Сумская области.

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Сколько в Украине школ в целом?Всего на территории Украины работает почти 17 тысяч школ.