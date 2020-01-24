В Украине создали пособие для директоров школ и активных работников сферы образования: детали

Опубликовано онлайн-пособие для директоров школ, руководителей отделов образования и просто активных работников сферы образования под названием "От руководителя к лидеру". В нем собраны лучшие советы по командной работе, лидерству и другим навыкам.

Руководство подготовлен центром инновационного образования "Про.Свит" при поддержке Европейского Союза и программы "U-LEAD с Европой", пишет Освитория.

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Со страниц учебника можно узнать как правильно организовать внутреннюю коммуникацию, фасилитацию, тайм-менеджмент и прочее.

Мы верим, что только реформы образования недостаточно, ведь любое изменение сверху имеет очень непрочный эффект, а каждая школа уникальна, поэтому мы работаем напрямую со школами и общинами над тем, чтобы они самостоятельно строили свою образовательную стратегию,

– рассказала автор учебника Анна Уварова.

Прочитать учебник онлайн можно по ссылке.

К слову: Некоторые украинские учебники содержат дискриминацию, – Новосад

Сколько в Украине в целом школ?Всего на территории Украины работает около 17 тысяч средних учебных заведений.