В Украине возьмутся за реформу художественного образования впервые за 10 лет: детали

Заместитель министра культуры Ирина Подоляк планирует посетить художественные школы Украины. Чиновница призывает всех предлагать изменения, которые необходимы в этой сфере, и отмечает, что реформ не было уже 10 лет.

О планах лично посетить художественные школы Ирина Подоляк рассказала на собственной странице в фейсбук.

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По словам чиновницы, пора основательно проанализировать, насколько украинцы довольны этой сферой, и что в ней надо изменить.

В этом году на одного ученика художественной школы в месяц в бюджетах разных общин выделяют ориентировочно от 560 (гривен – 24 канал)... Может, это и небольшие деньги, но и их можно использовать более эффективно и, вместе с тем, сохранить уникальность и лучшие уже сложившиеся традиции,

– написала заместитель министра культуры.

Также Ирина Подоляк пообещала уже в этом месяце посетить несколько заведений художественного образования.

Сегодня выезжаю в Луцк. Надо разбираться, потому что любая школа – не для учителей, а для учеников, ну, и для родителей,

– говорится в сообщении чиновницы.

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Какие предметы преподают в художественных школах?

Преимущественно это предметы, которые касаются музыкального и изобразительного искусств.

Сколько в Украине художественных школ?