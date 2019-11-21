В украинских школах проведут тематический урок ко дню Достоинства и Свободы: видео
21 ноября в Украине празднуют день Свободы и Достоинства. Именно поэтому министерство образования инициировало проведение тематических уроков по всей стране.
Такую инициативу министерство образования вводит уже не впервые, сообщает страница в фейсбук МОН.
Больше об этом дне: День Достоинства и Свободы: спецпроект
Урок может организовать любая школа в любой день с 21 ноября (День Достоинства и Свободы Украины) до 9 декабря (международный день борьбы с коррупцией).
В министерстве рассказали, что за 4 года инициатива объединила более 100 тысяч учителей из более 1 тысячи учреждений образования.
Также ко всей Украине обратилась министр образования Украины Анна Новосад с праздничным поздравлением.
Каждому школьнику и школьнице хочу пожелать, чтобы вы помнили, что каждый из вас имеет право на достоинство,
– сказала министр образования Анна Новосад в своем обращении.
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Почему день Достоинства и Свободы отмечают именно 21 ноября?21 ноября 2014 года – день, когда началась Революция Достоинства в Украине.
Обращение Анны Новосад к Украине – смотрите видео: