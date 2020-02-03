В университете Беркли появился курс, где учат правильно готовить, стирать и платить налоги
В американском университете Беркли все популярнее становятся курсы "взросления". Студентов обучают тайм-менеджменту, как правильно строить отношения, готовить и многое другое.
О новом курсе рассказали на официальном сайте университета Беркли.
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В университете отметили, что часто студенты слишком сосредоточены на учебе и построении карьеры, поэтому совсем не могут справиться с обычными бытовыми проблемами.
Вы можете знать сколько угодно о физике или биологии или английский язык, но это не поможет вам, когда нужно заплатить налоги или разобраться, что есть,
– делится впечатлениями одна из студенток.
В прошлом году на курс "взросление" записались 30 учеников. А уже в этом году их количество составляло 80.
Также около 200 желающих получили отказ.
Труднее составлять бюджет, когда ты не живешь дома, потому что у тебя намного больше расходов,
– объяснила 19-летняя студентка.
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Что известно об университете Беркли?
- основан в 1868 году;
- расположен в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния);
- в университете обучается около 35 тысяч студентов;
- Беркли выпустил 51 лауреата Нобелевской премии.