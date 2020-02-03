В университете Беркли появился курс, где учат правильно готовить, стирать и платить налоги

В американском университете Беркли все популярнее становятся курсы "взросления". Студентов обучают тайм-менеджменту, как правильно строить отношения, готовить и многое другое.

О новом курсе рассказали на официальном сайте университета Беркли.

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В университете отметили, что часто студенты слишком сосредоточены на учебе и построении карьеры, поэтому совсем не могут справиться с обычными бытовыми проблемами.

Вы можете знать сколько угодно о физике или биологии или английский язык, но это не поможет вам, когда нужно заплатить налоги или разобраться, что есть,

– делится впечатлениями одна из студенток.

В прошлом году на курс "взросление" записались 30 учеников. А уже в этом году их количество составляло 80.

Также около 200 желающих получили отказ.

Труднее составлять бюджет, когда ты не живешь дома, потому что у тебя намного больше расходов,

– объяснила 19-летняя студентка.

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