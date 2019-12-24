В Великобритании выпускники-иностранцы смогут остаться в стране легально на два года

Иностранные студенты, которые вступили в любой вуз Великобритании смогут еще два года после выпуска остаться в стране. Нововведение начинает действовать для тех, кто поступил в университет в 2020 году и позже.

Для того, чтобы воспользоваться правом остаться в стране, придется пройти проверку, пишет официальный сайт British Council.

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Процесс подачи заявки на программу Graduate должен быть легким. Заявители будут обязаны пройти уголовную, личностную проверки и проверку безопасности. Все заявки нужно будет оформить в Великобритании, а само оформление является платным.

Все студенты, которые принимаются на эту программу, получат возможность находиться в стране два года без возможности продления этого срока. В это время они смогут работать или искать работу на любом уровне квалификации,

– говорится на сайте Британского консульства.

Эти два года не будут учитываться как часть официального пребывание в стране для получения разрешения на постоянное проживание.

Подробную информацию о программе можно найти по ссылке.

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Сколько украинцев учатся в Великобритании?

Всего в британских вузах в 2019 году обучалось свыше 700 украинцев.