В Запорожье банда школьниц жестоко избила 13-летнюю девушку: детали

Подростковая девичья банда в Запорожье наводит ужас на всю школу. Сеть всколыхнуло видео жестокого избиения ими девушки на школьном стадионе. Дело уже расследует полиция, а люди удивляются, как на такое могут быть способны дети.

На кадрах видно, как десятиклассница Елена вовсю избивает 15-летнюю Ирину. За несколько минут до этого, сама Ирина не менее жестоко избивала другую школьницу – восьмиклассницу Настю.

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Момент избиения на видео не попал, однако 14-летняя девушка после этого оказалась в больнице.

Что рассказала пострадавшая девушка Настя?

"Она села сверху на меня и начала бить по почкам. Затем к драке присоединились Елена и Арина. А Ира, которую избивают на видео, подошла сзади, взяла меня за хвост и начала бить коленями", – рассказывает Анастасия.



Кадры с видео, где бьют Ирину

Старшая сестра потерпевшей Насти говорит – в микрорайоне сформировалась настоящая девичья банда, которая хвастается в соцсетях своими подвигами.

Что известно о банде школьниц?

15-летняя лидер девичьей банды Елена учится в запорожской гимназии №23. Там говорят – у девушки всегда был сложный характер. Но кадры, которые попали в интернет, шокировали всех.



Запорожская гимназия №23

Информации о том, что она из других классов кого-то терроризирует – не было. То есть у нее были небольшие конфликты в школе, и в классе в частности. Вызвали родителей, мама приходила, мы с ней беседовали, – сказала заместитель директора гимназии Светлана Гой.

Как накажут хулиганку?

В полиции уже открыли уголовное производство.

Участники конфликта установлены, они были приглашены вместе с родителями в отделение полиции для проведения проверок. Сейчас правонарушительнице уже сообщено о подозрении по статье хулиганство,

- ответила пресс-секретарь Нацполиции области Екатерина Людвик.

По этой статье уличная забияка может получить до 4 лет тюрьмы. Поскольку ей уже исполнилось 14 лет, то за свои действия школьница может отвечать в полной мере.



Булинг в украинских школах / Инфографика 24 канала