Без прививок – ни в садик, ни в школу, ни на отдых: в Раде готовят изменения

Детей могут не принимать в учебные заведения в Украине без прививки. Правительство уже подало соответствующий законопроект в Верховную Раду.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта №13367 по защите населения от инфекционных болезней. Что он предусматривает, читайте дальше.

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Что предлагают изменить в образовательных учреждениях

Если документ согласуют нардепы и он вступит в силу, то детей без вакцинации, сделанной в соответствии с установленными календарем прививок сроков, не будут принимать в:

учебные заведения;

детские оздоровительные учреждения;

учреждения детского отдыха.



Календарь профилактических прививок / Минздрав

Кого не коснутся изменения

Изменения в случае принятия законопроекта не будут касаться:

детей, которые имеют постоянные медицинские противопоказания против вакцинации;

детей с нарушенными сроками вакцинации из-за временных медицинских противопоказаний.

В случае отказа родителей вакцинировать ребенка, медработник должен получить письменный отказ. Если родители не хотят ничего подписывать – составляется специальный акт по форме, которую должен утвердить Минздрав.

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Как могут учиться ученики без прививок

Дети без обязательных прививок не смогут посещать учебные заведения, поэтому им придется учиться:

дистанционно;

заочно;

индивидуально.

Создатели законопроекта отметили, что в Германии, Италии, Болгарии, Венгрии родители невакцинированных детей вообще платят штрафы. В случае отказа от прививки дети могут учиться в этих странах только дистанционно.

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