Без прививок – ни в садик, ни в школу, ни на отдых: в Раде готовят изменения
- Правительство Украины подало в Верховную Раду законопроект, запрещающий прием детей без прививок в образовательные и развлекательные заведения.
- Исключения сделали для детей с постоянными или временными медицинскими противопоказаниями, а также предусмотрели возможность дистанционного, заочного или индивидуального обучения для невакцинированных детей.
Детей могут не принимать в учебные заведения в Украине без прививки. Правительство уже подало соответствующий законопроект в Верховную Раду.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта №13367 по защите населения от инфекционных болезней. Что он предусматривает, читайте дальше.
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Что предлагают изменить в образовательных учреждениях
Если документ согласуют нардепы и он вступит в силу, то детей без вакцинации, сделанной в соответствии с установленными календарем прививок сроков, не будут принимать в:
- учебные заведения;
- детские оздоровительные учреждения;
- учреждения детского отдыха.
Календарь профилактических прививок / Минздрав
Кого не коснутся изменения
Изменения в случае принятия законопроекта не будут касаться:
- детей, которые имеют постоянные медицинские противопоказания против вакцинации;
- детей с нарушенными сроками вакцинации из-за временных медицинских противопоказаний.
В случае отказа родителей вакцинировать ребенка, медработник должен получить письменный отказ. Если родители не хотят ничего подписывать – составляется специальный акт по форме, которую должен утвердить Минздрав.
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Как могут учиться ученики без прививок
Дети без обязательных прививок не смогут посещать учебные заведения, поэтому им придется учиться:
- дистанционно;
- заочно;
- индивидуально.
Создатели законопроекта отметили, что в Германии, Италии, Болгарии, Венгрии родители невакцинированных детей вообще платят штрафы. В случае отказа от прививки дети могут учиться в этих странах только дистанционно.
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