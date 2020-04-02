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Видеоуроки будут доступны для школьников из оккупированных территорий онлайн: где смотреть

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Видеоуроки будут доступны для всех украинцев / Christin Hume

Школьники из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут просматривать видеоуроки от образовательного проекта "Всеукраинская школа онлайн". Видеоуроки будут доступны в эфире телеканала "Дом".

О доступе к видеоурокам пишет официальный сайт Президента Украины.

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Кроме телеканала "Дом", жители оккупированных территорий смогут просматривать видеоуроки и на телеканалах, входящих в пакет партнеров.

Жители оккупированного полуострова, имеющие доступ к телевидению через спутниковое оборудование, также смогут смотреть видеоуроки в эфире UA:Первый и других каналов – партнеров проекта, которые входят в их спутниковый пакет,
– побїяснили в пресс-службе Президента Украины.

В список каналов-партнеров проекта входят: Newsone, ZIK, 112 Украина, ПлюсПлюс, Zoom, Индиго, УНИАН, Рада, UA:Культура, UA:Первый, М1.

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Что известно о "Всеукраинской школе онлайн"?Образовательный проект, инициированный Президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Съемки уроков будут проходить в Новопечерской школе города Киева. В видеоуроках кроме 40 киевских педагогов также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры и тому подобное.

Посмотреть видео с занятиями можно будет на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube. 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Оккупированные территории Дистанционное обучение Школьники Школа Учеба
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