Вместо английского – церковнославянский, – в РПЦ хотят внести коррективы в школьный процесс

В Русской православной церкви отличились громким заявлением: там предлагают учить детей не английскому, а церковнославянскому языку. Мол, так дети лучше будут понимать богослужение, на которые наведываются в церковь.

С удивительным предложением выступил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов. Он также выразил свое возмущение тем, что родители учат детей английскому с очень раннего возраста. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Ребенок еще не успел родиться, а его уже английскому обучают. Надо сначала церковнославянскому научить, потом, может, греческому, потому что мы от греков приняли нашу веру. Это тоже очень важно, потому что дети стоят в церкви, как столица Камбоджи, и ничего не понимают,

– сказал он.

Тем, кто предлагает Церкви перейти на современный язык, протоиерей РПЦ предложил взять газетную бумагу, на нем написать "1000 рублей" и идти в магазин, добавив, что там все-таки захотят получить настоящую купюру.

Смирнов также высказался против перевода богослужений на русском.

"Даже президент Зеленский через пень-колоду, но говорит по-английски. И еще за полгода выучил украинский. А церковнославянский язык – это вообще основа русского языка, там надо изучить два десятка слов", – сказал он.

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