Вместо того чтобы воровать – ремонтировать: как лучшая учительница мира перевоспитала учеников

Мэгги Макдоннелл, которая уже 10 лет работает в школе инуитов, поделилась опытом с украинскими педагогами.

Во время открытия "Освитория Хаба" учительница, которая в 2017 году получила премию лучшего учителя в мире, рассказала о своей деятельности, сообщает сайт Освитории.

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Работая с подростками, нужно найти то, что они любят, и пойти за этим интересом или предпочтениям,

– рассказывает Мэгги Макдоннелл.

Ученики в ее классе входили в банду, которая похищает велосипеды. Они катались на украденных двухколесных, после чего выбрасывали их.

Тогда учительница нашла мастера, который чинит велосипеды, и уговорила его провести мастер-класс.

Сначала ученики были настроены скептически, но потом увидели, что он делает велосипеды лучше, быстрее, тюнингует их,

– говорит Мэгги Макдоннелл.

Со временем они сами научились ремонтировать велосипеды и вместо того, чтобы похищать их, начали тюнинговать.

По словам учительницы, в этом случае велосипед выступает инструментом упорядочения жизни для ученика. Ведь у него дома насилие и наркотики, а велосипед дарит определенную свободу.

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Кто такие инуиты?