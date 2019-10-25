Вместо того чтобы воровать – ремонтировать: как лучшая учительница мира перевоспитала учеников
Мэгги Макдоннелл, которая уже 10 лет работает в школе инуитов, поделилась опытом с украинскими педагогами.
Во время открытия "Освитория Хаба" учительница, которая в 2017 году получила премию лучшего учителя в мире, рассказала о своей деятельности, сообщает сайт Освитории.
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Работая с подростками, нужно найти то, что они любят, и пойти за этим интересом или предпочтениям,
– рассказывает Мэгги Макдоннелл.
Ученики в ее классе входили в банду, которая похищает велосипеды. Они катались на украденных двухколесных, после чего выбрасывали их.
Тогда учительница нашла мастера, который чинит велосипеды, и уговорила его провести мастер-класс.
Сначала ученики были настроены скептически, но потом увидели, что он делает велосипеды лучше, быстрее, тюнингует их,
– говорит Мэгги Макдоннелл.
Со временем они сами научились ремонтировать велосипеды и вместо того, чтобы похищать их, начали тюнинговать.
По словам учительницы, в этом случае велосипед выступает инструментом упорядочения жизни для ученика. Ведь у него дома насилие и наркотики, а велосипед дарит определенную свободу.
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Кто такие инуиты?
- коренные жители Канады;
- проживают преимущественно в северных провинциях государства и испытывают скептическое отношение от жителей юга;
- согласно переписи 2011 года, в Канаде проживает около 59 тысяч инуитов.
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