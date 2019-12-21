ВНО – реальная борьба с коррупцией или пережиток прошлого: ответ экспертов

Все больше ведущих экспертов в мире ставят под сомнение идею проверки знаний учащихся с помощью тестов. Известный спикер и международный советник по вопросам развития творческого мышления сэр Кен Робертсон заявил, что хороший результат оценки не может быть целью образования.

Согласно его мнению, целью школы должно быть обучение, а не подготовка учеников к тестам. Почему так и что делать с ВНО в Украине – разбираемся вместе с экспертами.

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Эффективно ли ВНО?

Владимир Спиваковский: В 2008 году было принято решение о введении внешнего независимого оценивания. Главным мотивом реализации проекта была борьба с коррупцией. Ни знания, ни оценивание качеств ребенка, ни улучшение системы образования. Ранее дети из провинции не могли поступить в университет, потому что не было так много мест. А те места, которые были, распределялись нечестно.

Сейчас в Украине количество мест в вузах примерно равно количеству выпускников школ. Поэтому нет необходимости отсеивать и устраивать отбор. К тому же, целью школьного образования не может быть поступление в вуз. ВНО не выполняет своих целей. Потому что не способствует лучшим знаниям, не развивает личность,

– сказал Спиваковский.

Владимир Спиваковский: Выход является не в том, чтобы его убрать, а в том, чтобы оно способствовало распознаванию личности только на 20%.



Владимир Спиваковский

Зачем в школе должны быть тесты или экзамены, если они не нужны для поступления или получения работы?

Виталий Зубков: Это пережиток прошлого. Потому что раньше давали социальный лифт тем, кто был полезен системе. И это экзамен на то, способен ли ты подчиняться системе. Ты должен быть умным, но подчиняться системе. Человек должен был преодолеть, перебороть жажду исследования, независимого мышления и тому подобное.



Виталий Зубков

Леонид Середа: Где вы видели это в тестах? Это инструмент, который дает возможность объективно сравнить между собой учеников, выпускников согласно той или иной характеристике.

Но мы не можем сравнивать совершенно разных, индивидуальных людей?

Леонид Середа: Можно сравнить людей с конкретной характеристикой. Например, на знание литературы. Тесты ВНО даже выигрывают у американских. Очень легко посмотреть, что те, кто имел высокие баллы по ВНО, потом лучше овладевают материалом в университете.



Леонид Середа

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