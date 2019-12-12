Проблемы со спиной начинаются уже в раннем возрасте. Ведь школьники даже не замечают, как сутулятся, когда сидят за партами или носят рюкзак на одно плечо. Этим они очень вредят своему организму.

Чтобы предотвратить развитие болезней и проблем со спиной, во львовских школах появились уроки здоровой осанки.

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Особые уроки физкультуры проходят у учеников всего раз в неделю. На них они упражняются с гимнастическими палками, ковриком с камушками и полушариями-ежиками. Для учащихся начальной школы упражнения, укрепляющие позвоночник, подают в игровой форме.



Особые уроки физкультуры проходят у учеников только раз в неделю

Врачи говорят, хоть дети еще в начальных классах, но у них уже есть искривления позвоночника. Все из-за ранцев, которые они носят на одном плече, или от того, что неровно сидят с гаджетами на уроках. Таким образом учителя пытаются обратить внимание детей на то, как они сидят. Ведь из-за нарушения осанки кровь начинает циркулировать медленнее, может возникнуть боль в шее, спине и голове. Сейчас такие уроки проводят в 30-ти школах города. Новейшим методам учителя учились у физических терапевтов. В следующем году количество школ, где будут проходить такие занятия, увеличат.

Предотвратить боли в спине поможет регулярное выполнение специального комплекса упражнений, который укрепляет мышечный корсет и улучшает кровоснабжение: