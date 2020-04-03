Во львовской школе запретили смотреть онлайн-уроки на каналах Медведчука

Руководство средней школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" во Львове решило запретить своим учителям использование онлайн-уроков в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн". Речь идет о контенте каналов 112 Украина, Zik и NewsOne.

О таких мерах сообщила пресс-служба школы на своей странице в Фейсбук.

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Запретить использование контента решили из-за антиукраинской позиции каналов, которыми владеет народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Обращаем Ваше внимание на проведение онлайн-занятий с Вашими детьми на антиукраинских каналах Zik, 112 и NewsOne,

– говорится в заметке.

В связи с этим, руководство школы не рекомендует родителям учащихся 5, 6 и 7 классов смотреть онлайн-уроки на этих телеканалах. Учителям школы вообще запретили использовать контент каналов Медведчука.

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Что известно про "Всеукраинскую школу онлайн"?Образовательный проект, инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые с 6 апреля будут ежедневно выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.



Съемки уроков будут проходить в Новопечерской школе города Киева. В видеозанятиях, кроме 40 киевских педагогов, также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры и тому подобное.



Посмотреть видео с занятиями можно будет на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.