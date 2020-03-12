Во время карантина на канале "Киев" выйдут телеуроки по 12 предметам – детали

Региональный телеканал "Киев" запустит телеуроки по 12 предметам из-за карантина. Занятия будут проводить учителя столичных школ и лицеев.

О телевизионных занятиях сообщает Детектор Медиа со ссылкой на пресс-службу канала "Киев".

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Телеуроки вводят совместно департамент образования киевской городской власти и телеканал. Занятия направлены на учеников 9 и 11 классов.

По каким предметам будут проводить уроки?

биология;

химия;

украинский язык;

украинская литература;

история Украины;

мировая история;

география;

физика;

алгебра;

геометрия;

немецкий язык;

английский язык.

Занятия будут транслировать ежедневно по будням. Продолжительность одного урока – 30 минут. Всего на день будут показывать 4 урока.

Когда можно посмотреть видеоуроки?Трансляции будут проходить в 9:30, 11:30 и 13:30. Время четвертого урока пока уточняется. После выхода в прямой эфир, все занятия можно посмотреть на ютуб-канале телеканала "Киев".

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Сколько в Украине в целом школьников?Всего в украинских школах учатся свыше 3 миллионов 800 тысяч школьников.

Что предусматривает карантин