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Во время карантина на канале "Киев" выйдут телеуроки по 12 предметам – детали

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Региональный телеканал "Киев" запустит телеуроки по 12 предметам из-за карантина. Занятия будут проводить учителя столичных школ и лицеев.

О телевизионных занятиях сообщает Детектор Медиа со ссылкой на пресс-службу канала "Киев".

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Телеуроки вводят совместно департамент образования киевской городской власти и телеканал. Занятия направлены на учеников 9 и 11 классов.

По каким предметам будут проводить уроки?

  • биология;
  • химия;
  • украинский язык;
  • украинская литература;
  • история Украины;
  • мировая история;
  • география;
  • физика;
  • алгебра;
  • геометрия;
  • немецкий язык;
  • английский язык.

Занятия будут транслировать ежедневно по будням. Продолжительность одного урока – 30 минут. Всего на день будут показывать 4 урока.

Когда можно посмотреть видеоуроки?Трансляции будут проходить в 9:30, 11:30 и 13:30. Время четвертого урока пока уточняется. После выхода в прямой эфир, все занятия можно посмотреть на ютуб-канале телеканала "Киев".

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Сколько в Украине в целом школьников?Всего в украинских школах учатся свыше 3 миллионов 800 тысяч школьников.

Что предусматривает карантин

  • запрет на проведение массовых мероприятий, а также развлекательных мероприятий;
  • спортивные события отменяются или проводятся без зрителей;
  • запрет посещения учебных заведений;
  • также во время карантина нельзя посещения больных в стационарах.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости Киева Карантин в Украине 2020 Школьники Учеба Школа
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