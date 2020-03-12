Во время карантина на канале "Киев" выйдут телеуроки по 12 предметам – детали
Региональный телеканал "Киев" запустит телеуроки по 12 предметам из-за карантина. Занятия будут проводить учителя столичных школ и лицеев.
О телевизионных занятиях сообщает Детектор Медиа со ссылкой на пресс-службу канала "Киев".
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Телеуроки вводят совместно департамент образования киевской городской власти и телеканал. Занятия направлены на учеников 9 и 11 классов.
По каким предметам будут проводить уроки?
- биология;
- химия;
- украинский язык;
- украинская литература;
- история Украины;
- мировая история;
- география;
- физика;
- алгебра;
- геометрия;
- немецкий язык;
- английский язык.
Занятия будут транслировать ежедневно по будням. Продолжительность одного урока – 30 минут. Всего на день будут показывать 4 урока.
Когда можно посмотреть видеоуроки?Трансляции будут проходить в 9:30, 11:30 и 13:30. Время четвертого урока пока уточняется. После выхода в прямой эфир, все занятия можно посмотреть на ютуб-канале телеканала "Киев".
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Сколько в Украине в целом школьников?Всего в украинских школах учатся свыше 3 миллионов 800 тысяч школьников.
Что предусматривает карантин
- запрет на проведение массовых мероприятий, а также развлекательных мероприятий;
- спортивные события отменяются или проводятся без зрителей;
- запрет посещения учебных заведений;
- также во время карантина нельзя посещения больных в стационарах.