Вона не "Словакія": українською назва цієї країни звучить по-іншому

Часто суржик у мові українців залишається у назвах країн. Однак, цей недолік легко виправити.

Вона точно не "Словакія", а як правильно називати західну сусідку України, щоб не помилитися, розповідає 24 Канал.

Слова́ччина (словац. Slovensko), офіційна назва — Слова́цька Респу́бліка (словац. Slovenská republika (SR)) — держава на сході центральної Європи, межує на північному заході з Чехією, на півночі — з Польщею, на сході — з Україною, на півдні — з Угорщиною та на заході — з Австрією. Не має виходу до моря. Займаючи переважно гірську територію, Словаччина охоплює близько 49 035 км² з населенням понад 5,4 млн. У північній частині країни розташовані Західні Карпати (Словацькі Рудні гори, Татри й Бескиди), вкриті дубовими й буковими лісами; на півдні — частина Середньодунайської рівнини в долині Дунаю.[2] Столицею та найбільшим містом є Братислава, другим за величиною містом є Кошиці.

Словаччина стала незалежною державою 1 січня 1993 року після мирного розпаду Чехословаччини, який іноді називають оксамитовим розлученням.

Назва Словаччина (Slovensko) країни, заселеної словаками, в сучасному розумінні вперше трапляється 1029 р. винятково у словосполученні «dux Sclavonie», а пізніше часто в різних варіантах та мовах з XV ст.

Сучасна словацька форма «Словаччина» (словац. Slovensko) вперше зафіксована 1675 року в заяві броумовського домену, скерованій гайтманові краю в Угерському Градішті. Частіше цю назву почали вживати на початку XIX ст.