Возможности Erasmus+: как поехать на бесплатное обучение в Париж – история украинца
Программа Erasmus+ дает возможность украинским студентам бесплатно учиться в лучших высших учебных заведениях Европы. Такой возможностью воспользовался украинец Сергей Мельникович.
Сейчас парень учится на 6 курсе Киево-Могилянской академии.
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Недавно Сергей Мельникович пять месяцев учился в одном из самых престижных заведений высшего образования Европы – Институте политических исследований в Париже, более известном под названием Sciences Po.
Парень скоро закончит Киево-Могилянский университет / фото: Erasmus+
Воспользоваться возможностями программы удалось лишь со второй попытки, ведь университеты оставляют за собой право отказать заявителям, даже если украинский вуз рекомендует студента.
К тому же Сергей не сразу свободно говорил на английском. Но еще на бакалавриате парень поставил себе цель учиться в Западной Европе и с третьего курса начал активно его осваивать, за несколько лет достигнув необходимого уровня.
Где жил Сергей
Снять жилье в Париже довольно трудно / фото: Erasmus+
Университет не всегда предоставляет жилье. Так, Сергею пришлось самостоятельно искать жилье, что сделать в Париже непросто. В конце концов одна дама сдала парню жилье.
Стипендия в 850 евро позволила ему снять уютную студию в 10 минутах пешком от Триумфальной арки и Елисейских Полей.
Что изучал Сергей в Париже
Его больше всего интересовало международное право и права человека. Именно поэтому одна из дисциплин, которые Сергей выбрал в Sciences Po, была "Военные конфликты и глобальная безопасность", где рассматривались юридические аспекты вооруженных конфликтов по всему миру.
Международное публичное право преподавал юрист-международник Макане Мбенге, который неоднократно отстаивал интересы многих государств в судебных процессах.
Он был очень харизматичен, а его нетипичный подход помог по-другому взглянуть даже на вещи, которые я уже знал из Могилянки,
– подчеркнул парень.
Также в университете Сергей изучал английский и французский языки / фото: Erasmus+
Свободная форма обучения
В университете не было привычного разделения процесса обучения на лекции и семинары. Все обучение происходит в формате свободного общения.
У меня не было ни одного предмета, где от нас требовали отвечать. Общение происходило исключительно добровольно, в формате беседы и обмена мнениями. Необычным было и то, что на нескольких курсах оценка зависела исключительно от финального экзамена, как в английских университетах,
– рассказал студент.
Что еще предлагает университет?
При университете Science Po действует много ассоциаций по интересам, куда можно записаться. Кроме того, есть специальные мероприятия для иностранных студентов различных университетов Парижа: пикники, вечеринки, квесты, туры по городу, где можно было познакомиться с другими "эрасмусцами".
Что Сергею дала программа Erasmus+
Знания, знакомства и опыт – именно такой ответ дает парень / фото: Erasmus+
Я по-новому открыл для себя Европу, пересмотрел понятие европейских ценностей и задумался о том, всегда ли Украина отвечает этим стандартам,
– рассказал Сергей.
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Каковы преимущества программы Erasmus+
- студенты могут поехать в партнерский университет на срок от 3 месяцев до одного года;
- сданные экзамены по изученным дисциплинам засчитываются в родном университете без дополнительной пересдачи;
- в целом программой уже воспользовались почти 10 тысяч украинцев.
Подробные условия программы по ссылке