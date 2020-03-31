Возможности Erasmus+: как поехать на бесплатное обучение в Париж – история украинца

Программа Erasmus+ дает возможность украинским студентам бесплатно учиться в лучших высших учебных заведениях Европы. Такой возможностью воспользовался украинец Сергей Мельникович.

Сейчас парень учится на 6 курсе Киево-Могилянской академии.

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Недавно Сергей Мельникович пять месяцев учился в одном из самых престижных заведений высшего образования Европы – Институте политических исследований в Париже, более известном под названием Sciences Po.



Парень скоро закончит Киево-Могилянский университет / фото: Erasmus+

Воспользоваться возможностями программы удалось лишь со второй попытки, ведь университеты оставляют за собой право отказать заявителям, даже если украинский вуз рекомендует студента.

К тому же Сергей не сразу свободно говорил на английском. Но еще на бакалавриате парень поставил себе цель учиться в Западной Европе и с третьего курса начал активно его осваивать, за несколько лет достигнув необходимого уровня.

Где жил Сергей



Снять жилье в Париже довольно трудно / фото: Erasmus+

Университет не всегда предоставляет жилье. Так, Сергею пришлось самостоятельно искать жилье, что сделать в Париже непросто. В конце концов одна дама сдала парню жилье.

Стипендия в 850 евро позволила ему снять уютную студию в 10 минутах пешком от Триумфальной арки и Елисейских Полей.

Что изучал Сергей в Париже

Его больше всего интересовало международное право и права человека. Именно поэтому одна из дисциплин, которые Сергей выбрал в Sciences Po, была "Военные конфликты и глобальная безопасность", где рассматривались юридические аспекты вооруженных конфликтов по всему миру.

Международное публичное право преподавал юрист-международник Макане Мбенге, который неоднократно отстаивал интересы многих государств в судебных процессах.

Он был очень харизматичен, а его нетипичный подход помог по-другому взглянуть даже на вещи, которые я уже знал из Могилянки,

– подчеркнул парень.



Также в университете Сергей изучал английский и французский языки / фото: Erasmus+

Свободная форма обучения

В университете не было привычного разделения процесса обучения на лекции и семинары. Все обучение происходит в формате свободного общения.

У меня не было ни одного предмета, где от нас требовали отвечать. Общение происходило исключительно добровольно, в формате беседы и обмена мнениями. Необычным было и то, что на нескольких курсах оценка зависела исключительно от финального экзамена, как в английских университетах,

– рассказал студент.

Что еще предлагает университет?

При университете Science Po действует много ассоциаций по интересам, куда можно записаться. Кроме того, есть специальные мероприятия для иностранных студентов различных университетов Парижа: пикники, вечеринки, квесты, туры по городу, где можно было познакомиться с другими "эрасмусцами".

Что Сергею дала программа Erasmus+



Знания, знакомства и опыт – именно такой ответ дает парень / фото: Erasmus+

Я по-новому открыл для себя Европу, пересмотрел понятие европейских ценностей и задумался о том, всегда ли Украина отвечает этим стандартам,

– рассказал Сергей.

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Каковы преимущества программы Erasmus+

студенты могут поехать в партнерский университет на срок от 3 месяцев до одного года;

сданные экзамены по изученным дисциплинам засчитываются в родном университете без дополнительной пересдачи;

в целом программой уже воспользовались почти 10 тысяч украинцев.

Подробные условия программы по ссылке