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"Все будет хорошо!": школьники создали креативный проект в поддержку учителей: видео

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Школьники поддерживают учителей / Ben Wicks

Столичные старшеклассники начали проект " Все буде добре!" в рамках которого, выкладывают посты благодарности учителям и рассказывают о дистанционном обучении и поддержке. Проект подхватили ученики со всей Украины.

О такой инициативе сообщает заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский на своей странице в фейсбук.

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Школьники со всей Украины постят в социальных сетях посты с поддержкой или благодарностью для учителей, прикрепляя хэштеги.

Главная философия – показать, что дистанционное обучение имеет свои результаты, и поддержать учителей, которые каждый день в новых условиях учат наших с вами деток,
– рассказал чиновник.

Сколько учеников присоединились к инициативе

  • 954 участника;
  • выложено свыше 3 тысяч постов с советами и лайфхаками по дистанционному обучению.

Как присоединиться?
Надо написать пост в поддержку учителей. Кроме хэштега "Все будет хорошо!", ученики также добавляют хэштеги #Мій_вчитель_мій_друг, где дети благодарят своих учителей за интересные дистанционные уроки. #Не_дай_собі_заржавіти, здесь школьники и учителя из разных школ проводят спортивные видеотренеровки.

А также: #ЗалишайсяВдома #Мій_домашній_улюбленець, #НаукаВдома, и другое.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Украинская школа онлайн Школьники Учеба Школа Учителя
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