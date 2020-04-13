"Все будет хорошо!": школьники создали креативный проект в поддержку учителей: видео
Столичные старшеклассники начали проект " Все буде добре!" в рамках которого, выкладывают посты благодарности учителям и рассказывают о дистанционном обучении и поддержке. Проект подхватили ученики со всей Украины.
О такой инициативе сообщает заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский на своей странице в фейсбук.
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Школьники со всей Украины постят в социальных сетях посты с поддержкой или благодарностью для учителей, прикрепляя хэштеги.
Главная философия – показать, что дистанционное обучение имеет свои результаты, и поддержать учителей, которые каждый день в новых условиях учат наших с вами деток,
– рассказал чиновник.
Сколько учеников присоединились к инициативе
- 954 участника;
- выложено свыше 3 тысяч постов с советами и лайфхаками по дистанционному обучению.
Как присоединиться?
Надо написать пост в поддержку учителей. Кроме хэштега "Все будет хорошо!", ученики также добавляют хэштеги #Мій_вчитель_мій_друг, где дети благодарят своих учителей за интересные дистанционные уроки. #Не_дай_собі_заржавіти, здесь школьники и учителя из разных школ проводят спортивные видеотренеровки.
А также: #ЗалишайсяВдома #Мій_домашній_улюбленець, #НаукаВдома, и другое.
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