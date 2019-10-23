Все дети равны: пример современного образования в Солонянской общине

Соленое стало центром одной из первых объединенных общин в Днепропетровской области. У них есть школа, которая является образцом школьного образования — современного и доступного для каждого ребенка.

Как рассказал Солонянский поселковый голова Михаил Копейко, одна из первых реформ, которые начались в 2016 году – реформа образования. Надо было решать: как в объединенной общине выстраивать образовательную политику. И возникла идея создания центральной опорной школы.

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Школа – гордость общины, не побоявшись стать одним из первых опорных заведений в области, получила современный ремонт и оснащение за счет областного бюджета. Сейчас это самая популярная школа в округе. Именно на ее базе в поселке создали один из лучших в Украине инклюзивно-ресурсных центров. Задача которого – комплексная поддержка развития детей.



Современная школа в Соленом

Соленое – поселок городского типа, центр Солонянского района Днепропетровской области. Население — 7,5 тысяч человек. С октября 2015 года поселок стал центром объединенной территориальной общины, которая сплотила 18 населенных пунктов.

Раньше дети с особыми образовательными потребностями могли заниматься разве что в логопедических группах. Численность мест там была ограничена, и многие семьи получали услуги за собственные средства. А дети из отдаленных сел общины вообще не рассчитывали на подобную помощь. Тем более, на таком уровне.



Класс в школе

Центр работает бесплатно для детей от 2 до 18 лет. Самому младшему воспитаннику 3 года, самому старшему – 15.



Бюджет "Инклюзивно-ресурсного центра"

Обустройство центра обошлось областному бюджету в 2,6 миллиона гривен. На его содержание из бюджета общины выделяется больше миллиона в год. В центре соблюдены все стандарты инклюзивных образовательных учреждений.

Для инклюзивно-ресурсного центра в школе выделили отдельное крыло. Здесь сделали современный ремонт. И, чтобы обеспечить максимальную доступность, сделали его полностью безбарьерным. Например, двери открываются автоматически. И это позволяет попасть внутрь без всяких преград.



Двери, которые открываются автоматически

Такая же безбарьерность и внутри. Там нет ни лестницы, ни порогов. Помощь в центре получают дошкольники и ученики из Соленого, из соседних общин, и, конечно, из самой опорной школы.



В школе нет барьеров

Также в школе работает 7 ассистентов учителей – в каждом классе, где есть ребенок с особыми образовательными потребностями. Для того, чтобы не упустить ни одного ребенка, который нуждается в помощи, перед стартом работы центра специалисты посетили все детсады и школы общины.



Ассистент работает у ребенка, который того требует

После комплексной оценки назначили занятия для 84 детей. Среди наиболее частых нарушений развития – дефекты речи. В центре работает трое логопедов. Используют собственную методику проведения логопедических интенсивов. Такие занятия уже доказали свою эффективность.

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Когда центр открылся, здесь был 41 ребенок с нарушением речи. А через 9 месяцев таких осталось 26. Успешная работа инклюзивно-ресурсного центра обеспечила Соленому победу в конкурсе "Лучшие практики местного самоуправления" от Минрегиона и Совета Европы.