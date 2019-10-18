Все территориальные общины будут иметь опорную школу и автобус, – Гончарук

В программе действий правительства утвердили план, по которому все объединенные территориальные общины будут иметь собственную опорную школу и школьный автобус.

Об этом заявил премьер-министр на заседании селекторного совета с руководителями ОГА.

По его словам, нынешняя инфраструктура давно не соответствует потребностям украинцев, поэтому ее необходимо реформировать. Поэтому до 10 декабря каждый глава областной администрации должен решить, где в его области не хватает школ.

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В Программе действий нашего правительства мы четко сформулировали услуги, которые гарантирует государство каждому украинцу для комфортной и безопасной жизни. Например, в каждой ОТО (объединенной территориальной общине) должна быть опорная школа и автобус, который будет подвозить школьников к ней. Каждый ребенок должен ходить в детский сад,

– заявил Гончарук.

Глава Кабинета Министров рассказал, что его команда нанесла на карту страны всю существующую инфраструктуру, то есть более 110 тысяч объектов: школ, детских садов, больниц, полицейских пунктов.

Что такое опорная школа? Опорной школой считается школа, которая имеет достаточное количество учащихся (не менее 360), оборудование, большое помещение и возможность принять на обучение детей 5-9-х классов из малокомплектных сельских школ. Такие школы призваны повысить уровень образования в регионах и сократить количество малокомплектных школ в небольших селах.