Студентов киевских общежитий отправят домой на время карантина

Киевских студентов, проживающих в общежитиях, отправят домой на время карантина из-за коронавируса. Доступ к общежитиям также ограничат.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время брифинга.

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Сегодня руководителям учебных заведений поручено отправить студентов домой и ограничить доступ к общежитиям,

– заявил Поворозник.

По его словам, многие студенты считают, что карантин – это дополнительные каникулы. Следовательно, КГГА просит отправить студентов домой и ограничить доступ к общежитиям.

Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Предусматривающие карантинные мероприятия / инфографика 24 Канала