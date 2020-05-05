Всеукраинский конкурс для учителей Teacher Innovation cup начал прием заявок

В Украине стартовала подача заявок на всеукраинский конкурс Teacher Innovation cup, который создан для поддержки учителей инноваторов, которые каждый день меняют образование. Это шанс для каждого получить признание и финансовую поддержку.

Что необходимо для участия

До 16 июня пройти регистрацию на сайте конкурса и отправить кейс, который подробно описывает деятельность учителя и его инновационные методы в обучении детей.

Кто можете подать свои кейсы

Любой учитель, который применяет инновационные образовательные практики, создает инновационные подходы к проведению своих занятий, использует современные технологии, меняет систему образования в своей школе.

Призовой фонд – 150 тысяч грн, победители получают денежные подарки и сертификаты на обучение, а также подарки от партнеров. Объявление победителей состоится 20 июля в Киеве.

Чемпионат введен Компьютерной Академией ШАГ для поддержки учителей со всей Украины, а также для предоставления им возможности обмениваться идеями, находить единомышленников и менять мир вместе.

Подробная информация и подача заявок по ссылке.