Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Education.ua, который проанализировал результаты вступительной кампании 2024 года. Она официально завершилась 31 октября.
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Какие специальности стали самыми популярными в 2024 году
Десятка самых популярных специальностей не изменилась с лета, когда происходила основная волна поступления.
Фавориты удержали свои места. "Психология" уверенно заняла первое место с 49 907 заявлениями от абитуриентов.
В тройку лидеров вошли специальности "Менеджмент" (48 162 заявления от абитуриентов) и "Филология" (43 761 заявление).
Несмотря на определенные трудности с ІТ-сферой в Украине, в десятку самых популярных специальностей также вошли аж 3 ІТ-специальности – "Компьютерные науки", "Инженерия программного обеспечения", "Кибербезопасность и защита информации".
Вступительная кампания в 2024 году включала три этапа:
- 1 июля – старт регистрации электронных кабинетов;
- 3 июля – начало регистрации заявлений на творческие конкурсы и собеседования;
- 19 июля – старт подачи заявлений в вузы.
Какие специальности самые популярные в 2024 году / Education.ua
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