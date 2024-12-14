Какие специальности чаще всего выбирали поступающие вузов в 2024 году

Самой популярной среди поступающих специальностью в этом году стала "Психология". В целом фавориты удержали свои места.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Education.ua, который проанализировал результаты вступительной кампании 2024 года. Она официально завершилась 31 октября.

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Какие специальности стали самыми популярными в 2024 году

Десятка самых популярных специальностей не изменилась с лета, когда происходила основная волна поступления.

Фавориты удержали свои места. "Психология" уверенно заняла первое место с 49 907 заявлениями от абитуриентов.

В тройку лидеров вошли специальности "Менеджмент" (48 162 заявления от абитуриентов) и "Филология" (43 761 заявление).

Несмотря на определенные трудности с ІТ-сферой в Украине, в десятку самых популярных специальностей также вошли аж 3 ІТ-специальности – "Компьютерные науки", "Инженерия программного обеспечения", "Кибербезопасность и защита информации".

Вступительная кампания в 2024 году включала три этапа:

1 июля – старт регистрации электронных кабинетов;

3 июля – начало регистрации заявлений на творческие конкурсы и собеседования;

19 июля – старт подачи заявлений в вузы.



Какие специальности самые популярные в 2024 году / Education.ua

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