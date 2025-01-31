Суммы в отдельных вузах впечатляют: сколько стоит обучение на психолога в Украине

Психология является одной из самых популярных специальностей среди поступающих в вузы Украины. В прошлом году студенты именно этой специальности получили больше всего грантов на получение высшего образования.

Что интересно, 2024 года вузы получили более 49 тысяч заявлений от поступающих, которые хотели стать психологами. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Сколько за обучение в вузе придется заплатить будущим психологам

Образовательные программы по психологии, которые предлагают украинские ЗВО, могут иметь как общий характер, так и определенную специфику (Социальная психология, Клиническая психология, Практическая психология, Консультационная психология, Прикладная психология, Психология бизнеса и управления, Юридическая психология, Экономическая и социальная психология, Кризисная психология и т.д.).

За обучение на контракте будущим психологам придется отдать разные суммы. Все зависит от выбранного вуза. В основном от 28 до 40 тысяч гривен в год. Некоторые высшие учебные заведения предлагают более высокие цены на обучение.

Так, самой низкой является стоимость бакалавриата в подразделениях Международной академии управления персоналом: Харьковском институте (17 100 гривен в год), Львовском институте (17 300 гривен) и Бориспольском институте муниципального менеджмента (17 600 гривен), а также в Международном гуманитарно-педагогическом институте "Бейт-Хана" (18 000 гривен) и Полтавской политехнике имени Юрия Кондратюка (18 700 гривен).

Самые высокие цены на обучение по психологической специальности имеют киевские и львовский вузы: Зигмунд Фрейд университет Украина (315 тысяч гривен в год) Украинский католический университет (129 тысяч гривен), Киевская школа экономики (100 тысяч гривен) и Киевский национальный лингвистический университет (66 200 гривен).