При каких условиях молодые специалисты смогут получить денежную помощь, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на телеграмм-канал Дениса Шмыгаля.

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Как получить помощь выпускнику-медику

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в своем телеграмканале опубликовал сообщение, что Правительство приняло решение о предоставлении единовременной выплаты выпускникам медвузов. Сумма выплаты составляет – 200 тысяч гривен.

Однако, чтобы ее получить следует выполнить важное условие, а именно – устраивается на работу в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.

Такое решение принято с целью преодоления важной проблемы – кадрового дефицита специалистов в определенных местностях.

Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах,

– отметил Шмыгаль.

Такое решение является частью ряда законодательных изменений, как вот по социальному страхованию, изменения тарифных разрядов части педагогов, надбавки учителям и изменения в дошкольном образовании (увеличение отпуска и изменения педагогической нагрузки).

Кроме того, в марте 2025 года Кабинет Министров существенно увеличил денежное обеспечение для курсантов военных вузов до 8 тысяч, а отличникам – более 20 тысяч гривен. Таким образом повышается престиж профессии и ценность кадров.