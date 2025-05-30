Выпускники медвузов могут получить 200 тысяч от государства: Шмыгаль назвал условия
- Правительство Украины приняло решение о предоставлении единовременной выплаты в 200 тысяч гривен выпускникам медвузов, которые будут работать в сельской местности или на территории активных боевых действий.
- Цель решения – преодоление кадрового дефицита медиков в определенных местностях и поддержка молодых специалистов.
Премьер-министр сообщил о решении предоставления помощи выпускникам медвузов. Но с учетом выполнения определенных условий молодыми специалистами.
При каких условиях молодые специалисты смогут получить денежную помощь, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на телеграмм-канал Дениса Шмыгаля.
Смотрите также В школах Украины стартуют летние каникулы
Как получить помощь выпускнику-медику
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в своем телеграмканале опубликовал сообщение, что Правительство приняло решение о предоставлении единовременной выплаты выпускникам медвузов. Сумма выплаты составляет – 200 тысяч гривен.
Однако, чтобы ее получить следует выполнить важное условие, а именно – устраивается на работу в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.
Такое решение принято с целью преодоления важной проблемы – кадрового дефицита специалистов в определенных местностях.
Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах,
– отметил Шмыгаль.
Такое решение является частью ряда законодательных изменений, как вот по социальному страхованию, изменения тарифных разрядов части педагогов, надбавки учителям и изменения в дошкольном образовании (увеличение отпуска и изменения педагогической нагрузки).
Кроме того, в марте 2025 года Кабинет Министров существенно увеличил денежное обеспечение для курсантов военных вузов до 8 тысяч, а отличникам – более 20 тысяч гривен. Таким образом повышается престиж профессии и ценность кадров.