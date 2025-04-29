Там будут готовить математиков, инженеров и специалистов высоких технологий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на КШЭ.

Смотрите также Украинский учитель стал региональным победителем Cambridge Dedicated Teacher Awards

Киевская школа экономики приобрела гольф-клуб на Оболони

На первом этапе здания комплекс адаптируют под учебные аудитории и исследовательские лаборатории. Предусмотрят также пространства для летних школ, международных форумов и совместных R&D-программ с бизнесом.

Развитие нового пространства станет крупнейшей частной инвестицией в образование за всю историю Украины, отмечают в КШЭ. Общий бюджет проекта – 40 миллионов долларов. Из них 18 миллионов долларов направят на приобретение гольф-клуба. Остальные средства потратят на трансформацию комплекса для образовательных нужд, а также оборудование инженерных и исследовательских лабораторий, расширение стипендиальных программ.

Президент КШЭ Тимофей Милованов отметил, что КШЭ не отказывается от прошлой деятельности гольф-клуба.

Мы будем поддерживать этот спорт. Мы не будем отгораживаться заборами и откроем эту часть парка для всех жителей. То, что раньше было доступно только для элит, будет доступно для всех. Мы работаем с оболонским сообществом, и планируем восстановить летний кинотеатр,

– пообещал Милованов.

Напомним, что инвестиционный портал, разработанный Министерством экономики Украины и Киевской школой экономики (KSE), расширили на 31 новый проект общей стоимостью 2,1 миллиарда евро.