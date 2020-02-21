Вызов прыжка: опасная игра приобретает популярность среди подростков в Украине

Опасная игра "Вызов прыжка" (jump challenge) приобретает популярность среди украинских подростков. Развлечение пришло с Запада и заключается в том, что двое людей подсекают третьего под ноги и он падает.

Из-за "Вызова прыжка" в других странах уже есть подтвержденные случаи смерти. Поклонники опасной игры уже появились в школах Киевской области, поэтому родители начали бить тревогу.

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Подсекают под ноги. Если ребенок не знает, как падать, ударяется головой. Покажите детям, чтобы не вздумали играть ни с кем в такое. И если кто-то попросит попрыгать с ними, чтобы сразу отказывались. Много детей уже получили сотрясение и смертельные травмы головы!

– пишут родители в соцсетях и призывают распространить сообщение.

Как выглядит игра "Вызов прыжка": смотрите видео

Сообщения из соцсетей об опасной игре

Что говорят педагоги

О жестоком развлечении уже знают в Департаменте образования Киева. Там обещают принять меры, если увидят школьников за таким занятием.

Заметим, что одна из смертей в результате этой игры зафиксирована в Бразилии: там умерла школьница Эммануэль Медейрос. Девочка получила травму головы в результате падения.

Что советуют психологи

Чтобы ребенок не думал о таких играх, его нужно занять каким-то позитивным увлечением, советует психолог Ирина Костенко.

Родителям нужно позаботиться, чтобы ребенок реально был чем-то увлечен, и тогда у него не будет времени совершать подобные глупости. Когда много лишнего времени, дети тоже начинают придумывать себе развлечения. Поэтому лучше их чем-то занять, – рассказала психолог.

Она также отметила, что проявление жестокости в отношении сверстников – это скрытый комплекс неполноценности у подростка.