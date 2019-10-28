За борьбу с раком: украинские ученики победили на международном конкурсе – фото

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Ольга Харасхал уже не впервые получает признание от научного мира
Ольга Харасхал уже не впервые получает признание от научного мира / Факты

Ученики Малой Академии Наук выиграли конкурс научных проектов MOSTRATEC 2019. Среди достижений молодых ученых: новые методы диагностики рака и борьба с пластиковыми отходами.

Один из крупнейших научных конкурсов не обошелся без достижений наших соотечественников, сообщает МАН на официальной странице в фейсбук.

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Их победы (учеников МАН) помогают нам по-другому открыть Украину миру,
– заявил заместитель директора МАН Евгений Кудрявцев.

Золотую медаль конкурса и право на публикацию в журнале "Свободная Наука" завоевала Ольга Харасахал. Она предложила метод выявления метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний.

Дмитрий Соломянюк, еще один ученик МАН, привез домой бронзовую медаль конкурса за метод борьбы с пластиковыми отходами и свалками.

В конкурсе MOSTRATEC Украина приняла участие впервые.

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Что такое MOSTRATEC?

  • международное научно-техническое шоу;
  • участие в конкурсе принимают только школьники и студенты профессиональных технических училищ;
  • один из крупнейших научных конкурсов Бразилии;
  • с 1994 года вышел на международный уровень.
 
Теги: Новости Украины Учеба Здоровье Медицина Образование в Украине Онкозаболевания
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