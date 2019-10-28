За борьбу с раком: украинские ученики победили на международном конкурсе – фото
Ученики Малой Академии Наук выиграли конкурс научных проектов MOSTRATEC 2019. Среди достижений молодых ученых: новые методы диагностики рака и борьба с пластиковыми отходами.
Один из крупнейших научных конкурсов не обошелся без достижений наших соотечественников, сообщает МАН на официальной странице в фейсбук.
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Их победы (учеников МАН) помогают нам по-другому открыть Украину миру,
– заявил заместитель директора МАН Евгений Кудрявцев.
Золотую медаль конкурса и право на публикацию в журнале "Свободная Наука" завоевала Ольга Харасахал. Она предложила метод выявления метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний.
Дмитрий Соломянюк, еще один ученик МАН, привез домой бронзовую медаль конкурса за метод борьбы с пластиковыми отходами и свалками.
В конкурсе MOSTRATEC Украина приняла участие впервые.
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Что такое MOSTRATEC?
- международное научно-техническое шоу;
- участие в конкурсе принимают только школьники и студенты профессиональных технических училищ;
- один из крупнейших научных конкурсов Бразилии;
- с 1994 года вышел на международный уровень.