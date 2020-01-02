За прибор для незрячих: украинский студент выиграл золотую награду в Сингапуре

Студент Украинского католического университета Дмитрий Лопушанский выиграл золотую медаль на международном конкурсе в Сингапуре. Парень придумал устройство, которое помогает незрячим.

Об истории 17-летнего Дмитрия со Львова рассказали в Дивись Info.

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Аппарат может выполнять сразу три функции – определять цвет, измерять уровень освещенности и предупреждать о препятствиях поблизости. Это устройство призвано облегчить жизнь незрячим людям.

Сам прибор является компактным, по размерам он величиной с карманный фонарик.

Несмотря на предыдущие исследования, я уже знал, что стартаперы часто берутся за идеи, которые не решают реальных проблем. Но мне хотелось реально помочь кому-то своими умениями в электронике и программировании,

– рассказывает студент.

Сегодня себестоимость прибора составляет 1200 гривен, в то время как зарубежные аналоги имеют себестоимость на уровне 2000 гривен и предлагают только одну функцию.

Парень до этого уже успел выиграть две золотые медали на международных конкурсах в других странах, а сегодня Дмитрий готовит финальную версию, которую уже можно будет выпустить небольшой партией. Распространять продукт он планирует на украинском рынке.

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