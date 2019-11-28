За три недели 164 жалобы: украинцы активно пользуются службой решения конфликтов в образовании
Несколько недель назад в Украине запустили службу образовательного омбудсмена. Украинцы успели пожаловаться 164 раза.
О своей работе рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью НВ.
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Новообразованная служба призвана анализировать и решать конфликты между учебными заведениями и их клиентами. Если в конфликте есть уголовные преступления, то омбудсмен будет обращаться в правоохранительные органы.
За короткий период работы службы в офис позвонили 164 раза. Причины разные.
На что украинцы жалуются в системе образования больше всего?
- ненадлежащие условия в учебных заведениях;
- плохое питание;
- неудовлетворительное обеспечение школ или вузов;
- нерациональное расходование средств учреждением;
- проблемы в коллективе;
- буллинг в отношении учителей или учеников;
- предвзятое оценивание успеваемости школьников или студентов.
В офисе омбудсмена будут работать всего 15 специалистов. По словам Сергея Горбачева, в службе еще есть вакансии. Финансирование ведомства, по мнению омбудсмена, на хорошем уровне.
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Сколько денег выделяется из бюджета на функционирование службы?
6 миллионов гривен в год будет получать новосозданная служба.