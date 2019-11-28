За три недели 164 жалобы: украинцы активно пользуются службой решения конфликтов в образовании

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Сергей Горбачев вошел в историю как первый образовательный омбудсмен Украины / НУШ

Несколько недель назад в Украине запустили службу образовательного омбудсмена. Украинцы успели пожаловаться 164 раза.

О своей работе рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью НВ.

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Новообразованная служба призвана анализировать и решать конфликты между учебными заведениями и их клиентами. Если в конфликте есть уголовные преступления, то омбудсмен будет обращаться в правоохранительные органы.

За короткий период работы службы в офис позвонили 164 раза. Причины разные.

На что украинцы жалуются в системе образования больше всего?

  • ненадлежащие условия в учебных заведениях;
  • плохое питание;
  • неудовлетворительное обеспечение школ или вузов;
  • нерациональное расходование средств учреждением;
  • проблемы в коллективе;
  • буллинг в отношении учителей или учеников;
  • предвзятое оценивание успеваемости школьников или студентов.

В офисе омбудсмена будут работать всего 15 специалистов. По словам Сергея Горбачева, в службе еще есть вакансии. Финансирование ведомства, по мнению омбудсмена, на хорошем уровне.

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Сколько денег выделяется из бюджета на функционирование службы?
6 миллионов гривен в год будет получать новосозданная служба.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Школа Образование в Украине Высшее образование Буллинг Дошкольное образование
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