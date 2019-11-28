За три недели 164 жалобы: украинцы активно пользуются службой решения конфликтов в образовании

Несколько недель назад в Украине запустили службу образовательного омбудсмена. Украинцы успели пожаловаться 164 раза.

О своей работе рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью НВ.

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Новообразованная служба призвана анализировать и решать конфликты между учебными заведениями и их клиентами. Если в конфликте есть уголовные преступления, то омбудсмен будет обращаться в правоохранительные органы.

За короткий период работы службы в офис позвонили 164 раза. Причины разные.

На что украинцы жалуются в системе образования больше всего?

ненадлежащие условия в учебных заведениях;

плохое питание;

неудовлетворительное обеспечение школ или вузов;

нерациональное расходование средств учреждением;

проблемы в коллективе;

буллинг в отношении учителей или учеников;

предвзятое оценивание успеваемости школьников или студентов.

В офисе омбудсмена будут работать всего 15 специалистов. По словам Сергея Горбачева, в службе еще есть вакансии. Финансирование ведомства, по мнению омбудсмена, на хорошем уровне.

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Сколько денег выделяется из бюджета на функционирование службы?

6 миллионов гривен в год будет получать новосозданная служба.