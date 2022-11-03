Студентам-мужчинам запретили покидать пределы страны в сентябре из-за массовых фальсификаций документов. А те, кто действительно хотел уехать учиться, до сих пор не могут смириться с закрытием границ.
Важно Украинские студенты-мужчины смогут учиться в зарубежных вузах
Студенты обратились к власти
В Киеве в парке имени Тараса Шевченко студенты иностранных вузов записали обращение к Кабмину и к премьер-министру Денису Шмыгалю.
Активисты говорят: до июля в условиях военного положения студентам призывного возраста проще было выехать в иностранный вуз. Сейчас пограничники отказывают им в пересечении границы. Даже несмотря на то, что имеются отсрочки из военкоматов и переведенные и заверенные документы об обучении.
Решения пограничников уже обжалуют в суде. Юридическое сопровождение предоставляет недавно созданная общественная организация "Студенты без границ".
Также юноши получили официальный ответ от Минюста: нет закона, запрещающего студентам призывного возраста выезжать за границу, если они не подлежат мобилизации.
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На обучение за границу поехали родственники депутатов?
Студенты также рассказывают, что знают о случаях, когда на обучение за границу выезжали родственники депутатов и близкие знакомые чиновников.
При этом наши земляки акцентируют внимание на том, что студенты из России могут учиться в лучших вузах мира. А украинцев из этих заведений отчисляют. При этом в условиях военного положения, частых воздушных тревог, проблем со светом, связью и интернетом в Украине невозможно полноценно учиться онлайн по программам иностранных вузов.
Кроме того, в некоторых зарубежных учебных заведениях нет опции дистанционного получения образования и возможности оформления академотпуска.
Поэтому принять соответствующие решения украинскую власть призывает Европейский союз студентов. Они уже создали электронную петицию с требованием официально разрешить мужчинам уезжать за границу на обучение. Петиция собрала более 25 000 подписей.
Кроме того, создали онлайн-карту peretyn.space, где все могут увидеть количество отказов пограничников на выезд студентов в другие государства.
Запрет выезда студентам на обучение за границу: коротко
- Ранее действовало разрешение на пересечение границы на выезд за границу тех студентов, которые учились в иностранных вузах до 24 февраля 2022 года.
- Однако представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что военное руководство нашего государства отменило это разрешение еще 14 сентября этого года.
- Запрет на выезд был введен из-за массового подлога документов. Только в течение июля – августа обнаружили 600 человек с фейковыми документами на выезд на обучение за границу.
- Студенты даже устроили акцию протеста возле украинско-польской границы. Также на сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, обучающимся в заграничных вузах.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом послал письмо зарубежным коллегам-министрам с просьбой помочь мужчинам-студентам из Украины, получающим образование в иностранных вузах. Министр предлагает перевести таких студентов на онлайн обучение или предоставить им перерыв в учебе на год.
- Запрет будет действовать, пока в соответствующее постановление правительства №57 не внесут необходимые изменения.
- Юристы советуют студентам обращаться в суд.
- Шкарлет также сообщил, что уже получил ответы от иностранных коллег. Так что украинцам в получении образования помогут несколько стран. В частности, они должны предоставить им возможность учиться онлайн или годовой перерыв в учебе.