"Родственники депутатов поехали учиться за границу": украинские студенты обратились к власти

Украинские студенты-мужчины до сих пор не могут выехать на обучение за границу. Только могут продолжить учиться онлайн в иностранных вузах.

Студентам-мужчинам запретили покидать пределы страны в сентябре из-за массовых фальсификаций документов. А те, кто действительно хотел уехать учиться, до сих пор не могут смириться с закрытием границ.

Важно Украинские студенты-мужчины смогут учиться в зарубежных вузах

Студенты обратились к власти

В Киеве в парке имени Тараса Шевченко студенты иностранных вузов записали обращение к Кабмину и к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Активисты говорят: до июля в условиях военного положения студентам призывного возраста проще было выехать в иностранный вуз. Сейчас пограничники отказывают им в пересечении границы. Даже несмотря на то, что имеются отсрочки из военкоматов и переведенные и заверенные документы об обучении.

Решения пограничников уже обжалуют в суде. Юридическое сопровождение предоставляет недавно созданная общественная организация "Студенты без границ".

Также юноши получили официальный ответ от Минюста: нет закона, запрещающего студентам призывного возраста выезжать за границу, если они не подлежат мобилизации.

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На обучение за границу поехали родственники депутатов?

Студенты также рассказывают, что знают о случаях, когда на обучение за границу выезжали родственники депутатов и близкие знакомые чиновников.

При этом наши земляки акцентируют внимание на том, что студенты из России могут учиться в лучших вузах мира. А украинцев из этих заведений отчисляют. При этом в условиях военного положения, частых воздушных тревог, проблем со светом, связью и интернетом в Украине невозможно полноценно учиться онлайн по программам иностранных вузов.

Кроме того, в некоторых зарубежных учебных заведениях нет опции дистанционного получения образования и возможности оформления академотпуска.

Поэтому принять соответствующие решения украинскую власть призывает Европейский союз студентов. Они уже создали электронную петицию с требованием официально разрешить мужчинам уезжать за границу на обучение. Петиция собрала более 25 000 подписей.

Кроме того, создали онлайн-карту peretyn.space, где все могут увидеть количество отказов пограничников на выезд студентов в другие государства.

Запрет выезда студентам на обучение за границу: коротко