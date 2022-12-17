Зарплати вчителям деокупованих громад в одній з областей затримують

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В яких громадах вчителям затримують зарплату

За словами голови Харківської обласної профспілки працівників освіти і науки України Лідії Дулуб, першими з питаннями про затримки виплат до профспілки звернулися вчителі Циркунівської громади, після них — Липецька.

"Дуже багато писали, підключали всіх. Не змогли ми оперативно розв'язувати питання по Савинській громаді. Всі деокуповані території — Куп’янськ, Ізюм, Дворічна, Боровська громада, Вовчанська громада — всі вони на сьогодні ще з вересня, жовтня не отримали заробітну плату", — каже Лідія Дулуб.

За її словами, оперативність виплати зарплат вчителям залежить від активності керівництва громад.

"І від кадрів залежить: керівників освіти не було, багато роз'їхалося людей. Документів немає, а для того, щоб нарахувати зарплату, повинна бути тарифікація педагогічних працівників. Хоча рік навчальний усі громади завершили, а зарплату наші керівники — начальники відділів освіти, очільники громад, які повинні були це зробити, не зробили. Голова громади, приміром, в обов'язковому порядку повинен розв'язувати це питання, а не казати, що в мене немає бухгалтера", — говорить Дулуб.

Що кажуть в Департаменті освіти ОВА

Директор обласного Департаменту освіти Олексій Литвинов кількості вчителів, які нині мають затримки виплат, не називає.

"Найбільша затримка у нас — це напрям: Вовчанськ, Циркуни, Липці, частина Чугуївського та Харківського районів. І та лінія, де Ізюм. По Куп'янську ситуація вже з місця зрушилась, і там вже, наскільки знаю, і вересень, і жовтень виплачується. Зараз у казні лежать наші платіжки на погашення заборгованості по жовтню, листопаду, і зараз є вже окремі громади, де в принципі достатньо швидко спрацювали, то там буде й аванс вже виплачено", — сказав Литвинов.

Литвинов пояснює: вчителів, як і інших жителів деокупованих громад, правоохоронці перевіряють, чи не співпрацювали вони з окупантами.

"За окремими позиціями, по окремих людях пишуть запити до СБУ, до Національної поліції, коли людина перебуває під підозрою або щодо неї порушена кримінальне провадження. Потрібен певний час для того, щоб отримати відповідь на запит", — сказав Литвинов.

Після того, як ці дані зберуть, платіжна відомість надходить у районний відділ казначейства, потім — у головне управління Державного казначейства, у районну та обласну військові адміністрації, говорить Литвинов.

"От якщо все це закумулювати, напевно, зрозумієте, скільки часу потрібно для того, щоб це зробити. Якщо є якесь пригальмовування на будь-якому з цих етапів, то звичайно час виплати заробітної плати він зростає відповідно у якійсь прогресії", — пояснив Литвинов.

За його словами, Нацполіція порушила близько 60 кримінальних проваджень у Харківській області щодо співпраці освітян з окупантами.