Зарплаты, стипендии и нагрузки: в Минобразования объяснили как будут работать училища

В Министерстве образования объяснили, что максимально работники профтехов могут иметь 36 рабочих часов в неделю. Такие ограничения будут действовать на период карантина.

Разъяснение предоставил заместитель министра образования и науки Украины Петр Коржевский на странице МОН в фейсбук.

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Чиновник сообщил, что в случае, если ученики должны были пойти на производственную практику, а наступил карантин, то надо организовать теоретическое обучение, а практику отложить.

Сейчас есть возможность сконцентрироваться больше на теории, мы хотим организовать учебный процесс, чтобы он имел прикладной характер,

– рассказал Петр Коржевский.

Если карантин затянется, то сроки окончания учебного года тоже отложатся.

Также, по словам чиновника, преподаватели будут обязаны подавать отчеты о своей дистанционной работе во время карантина. Ведь ранее министерство решило перевести всех работников образования на удаленный режим работы.

Потребности, чтобы большое количество людей находились в заведении – нет. Работников нужно перевести на дистанционную работу,

– подчеркнули в ведомстве.

Выплаты стипендий для учащихся также будут происходить вовремя.

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Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.