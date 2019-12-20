Журналисты, актеры и критики – Зеленский обновил комитет по литературной премии имени Шевченко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении нового состава комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Указ Порошенко автоматически утратил силу.
Престижную в Украине литературную премию теперь будет присуждать новый состав, сообщается на сайте президента Украины.
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Указ вступил в действие 19 декабря 2019 года.
Состав нового комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко
- Макаров Юрий Владимирович – журналист, телеведущий, писатель, глава Комитета;
- Гундорова Тамара Ивановна – литературовед, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заместитель главы Комитета;
- Богомазов Дмитрий Михайлович – главный режиссер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;
- Войтенко Владимир Николаевич – киновед;
- Гарбузюк Майя Владимировна – театровед;
- Держипильский Ростислав Любомирович – директор и художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;
- Зюбина Римма Анатольевна – актриса театра и кино;
- Кочубинская Татьяна Анатольевна – искусствовед, куратор;
- Мазур Алла Григорьевна – телеведущая, журналист;
- Морозова Любовь Сергеевна – музыковед, художественный руководитель государственного предприятия "Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины";
- Панасов Игорь Валерьевич – музыкальный критик, журналист;
- Плоскина Виктор Михайлович – главный дирижер муниципального учреждения "Театральное-зрелищное заведение культуры "Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества";
- Ралко Влада Валентиновна – художник;
- Рашковецкий Михаил Маркусович – искусствовед, арт-критик, куратор;
- Синькевич Юлия Львовна – генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля;
- Славинская Ирина Ивановна – литературовед, переводчик;
- Сливинский Остап Тарасович – поэт, литературовед, переводчик;
- Станиславович Евгений Александрович – литературный критик, литературовед;
Единственным, кто сохранил место в обновленном комитете стал, Богомазов Дмитрий.
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Каковы функции у комитета?
- члены комитета избирают кандидатуры, а затем и победителей премии имени Шевченко;
- организовывает денежные выплаты победителям литературной премии;
- популяризирует творчество лауреатов.