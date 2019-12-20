24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Дизайн Likar покер
more

Журналисты, актеры и критики – Зеленский обновил комитет по литературной премии имени Шевченко

4 Читати новину українською
Зеленский подписал указ 19 декабря / Getty image

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении нового состава комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Указ Порошенко автоматически утратил силу.

Престижную в Украине литературную премию теперь будет присуждать новый состав, сообщается на сайте президента Украины.

Больше об этом: 39 победителей конкурса имени Шевченко получат президентские премии: детали

Указ вступил в действие 19 декабря 2019 года.

Состав нового комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко

  • Макаров Юрий Владимирович – журналист, телеведущий, писатель, глава Комитета;
  • Гундорова Тамара Ивановна – литературовед, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заместитель главы Комитета;
  • Богомазов Дмитрий Михайлович – главный режиссер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;
  • Войтенко Владимир Николаевич – киновед;
  • Гарбузюк Майя Владимировна – театровед;
  • Держипильский Ростислав Любомирович – директор и художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;
  • Зюбина Римма Анатольевна – актриса театра и кино;
  • Кочубинская Татьяна Анатольевна – искусствовед, куратор;
  • Мазур Алла Григорьевна – телеведущая, журналист;
  • Морозова Любовь Сергеевна – музыковед, художественный руководитель государственного предприятия "Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины";
  • Панасов Игорь Валерьевич – музыкальный критик, журналист;
  • Плоскина Виктор Михайлович – главный дирижер муниципального учреждения "Театральное-зрелищное заведение культуры "Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества";
  • Ралко Влада Валентиновна – художник;
  • Рашковецкий Михаил Маркусович – искусствовед, арт-критик, куратор;
  • Синькевич Юлия Львовна – генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля;
  • Славинская Ирина Ивановна – литературовед, переводчик;
  • Сливинский Остап Тарасович – поэт, литературовед, переводчик;
  • Станиславович Евгений Александрович – литературный критик, литературовед;

Единственным, кто сохранил место в обновленном комитете стал, Богомазов Дмитрий.

К слову: Юрий Макаров возглавил Шевченковский комитет: детали

Каковы функции у комитета?

  • члены комитета избирают кандидатуры, а затем и победителей премии имени Шевченко;
  • организовывает денежные выплаты победителям литературной премии;
  • популяризирует творчество лауреатов.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Владимир Зеленский Учеба Образование в Украине Президент Украины Тарас Шевченко
Какие функции будет иметь электронный студенческий билет и как его получить
18 декабря
73
Залиште відгук