Щоб не повторилась пандемія: через коронавірус в Китаї запровадили новий шкільний предмет

Міністерство освіти Китаю запровадило новий шкільний предмет – "епідемічна освіта". Учнів навчатимуть як запобігти поширенню вірусних інфекцій, все навчання відбувається у онлайн-режимі.

Про дистанційну освіту в Китаї пише Всеосвіта з посиланням на The Washington Post, та The Diplomat.

До слова: Дистанційна освіта: що це та які заклади освіти надають таку можливість

На уроках з епідемічної освіти школярам пояснюють чому не варто панікувати під час поширення вірусних інфекцій та як впоратись зі страхом.

Все навчання в Китаї зараз тимчасово дистанційне. Тамтешнє міносвіти запустило "національний інтернет-клас", який може обслуговувати 50 мільйонів школярів водночас.

Проте, вчителі стикаються з проблемою цензури під час викладання. Зокрема, один з педагогів пояснив, що повинен затвердити кожне слово своєї лекції. В іншому випадку система блокує уроки з "неправильними" повідомленнями.

Також, дистанційна освіта в Піднебесній не завжди працює справно через поганий інтернет в деяких провінціях та неможливість вчителя контролювати чи учні засвоїли матеріал.

Як почалась пандемія коронавірусу Covid – 19Хвороби розпочалась в Китаї у 2019 році. Інфекцію вперше виявили в місті Ухань, ймовірно, саме там вона й зародилася. Місцеві жителі захворіли на пневмонію невідомого походження. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.



Спалах коронавірусу Covid-2019 пов'язаний з ринком морепродуктів та тварин, що в місті Ухань. Там торгували дикими тваринами для споживання. Все вказує на те, що хвороба має саме тваринне джерело інфекції.

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Скільки в Китаї всього шкіл?Загалом на території Китаю працюють (тимчасово в режимі дистанційного навчання) 514 тисяч шкіл.