Школа, в якій виявили паличку туберкульозу, відновила роботу: деталі
В селищі Аули, що на Дніпропетровщині, нещодавно виявили відкриту форму туберкульозу в одного з учнів місцевої школи. В понеділок, 9 грудня школа відновила свою роботу.
Про це розповів заступник територіальної громади в Аулах Ігор Драка, пише УНН.
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Виявили факт захворювання в школі. Ми на тиждень зробили карантин, для того щоб і діти, і батьки дітей, змогли зробити обстеження,
– пояснив Ігор Драка.
За словами посадовця, медогляд проходитиме весь педагогічний колектив та учні класу, в якому навчався хворий.
Також чиновник запевнив, що хворий хлопчик перебуває на стаціонарі в лікарні.
Дитина давним-давно в лікарні і отримує лікування. Нові випадки захворювання не виявили. Туберкульоз – не грип, ним на другий день не хворіють. Тому нема випадків,
– додав Ігор Драка.
Інцидент трапився в середній Аульській школі ще 3 грудня, з того часу школу закрили на карантин. В усіх приміщеннях провели санітарну обробку.
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А скільки в Україні всього шкіл?Загалом у 2018 році в Україні функціонували близько 19 тисяч середніх шкіл.
Чим небезпечна відкрита форма туберкульозу?
- паличка Коха (яка викликає захворювання) передається повітряно-крапельним шляхом;
- без належного лікування хвороба призводить до летальних наслідків;
- Україна на другому місці серед країн Європи по захворюваності на туберкульоз (в розрахунку на 100 тисяч осіб).