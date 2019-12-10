Школа, в якій виявили паличку туберкульозу, відновила роботу: деталі

В селищі Аули, що на Дніпропетровщині, нещодавно виявили відкриту форму туберкульозу в одного з учнів місцевої школи. В понеділок, 9 грудня школа відновила свою роботу.

Про це розповів заступник територіальної громади в Аулах Ігор Драка, пише УНН.

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Виявили факт захворювання в школі. Ми на тиждень зробили карантин, для того щоб і діти, і батьки дітей, змогли зробити обстеження,

– пояснив Ігор Драка.

За словами посадовця, медогляд проходитиме весь педагогічний колектив та учні класу, в якому навчався хворий.

Також чиновник запевнив, що хворий хлопчик перебуває на стаціонарі в лікарні.

Дитина давним-давно в лікарні і отримує лікування. Нові випадки захворювання не виявили. Туберкульоз – не грип, ним на другий день не хворіють. Тому нема випадків,

– додав Ігор Драка.

Інцидент трапився в середній Аульській школі ще 3 грудня, з того часу школу закрили на карантин. В усіх приміщеннях провели санітарну обробку.

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А скільки в Україні всього шкіл?Загалом у 2018 році в Україні функціонували близько 19 тисяч середніх шкіл.

Чим небезпечна відкрита форма туберкульозу?