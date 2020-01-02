Сім’я військового розшукала школярку, яка написала зворушливого листа на фронт

Дружина учасника бойових дій на сході України розшукала шестикласницю, яка в 2014 році написала зворушливого листа на передову. Дівчинку допоміг знайти допис у фейсбуку.

Про історію одного листа розповіла Світлана Кабанець на своїй сторінці у фейсбук.

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В багатьох українських школах існує традиція – малювати малюнки та писати листи військовим на передову. Сім’ю одного учасника бойових дій сильно вразив лист від незнайомої дівчинки і вони захотіли розшукати школярку, щоб їй подякувати.

Знаю, вам холодно не в тілі, а в душі,

– писала школярка.

У листі було вказано, що автором є дівчинка з Чернівців Сорока Марія – учениця 6-А класу. Проте невідомо було в якій саме школі вчиться Марія.



Дівчинка не вказала в якій саме школі вона вчилась / фото: Чернівці-інфо

Наступного дня після публікації посту, дівчинку вдалось знайти. Вона виявилась ученицею чернівецької гімназії №7 була дуже зворушена і здивована, що лист тоді дійшов, а те, що її розшукали, стало новорічним дивом.

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За словами Світлани Кабанець, лист до її чоловіка вони зберігатимуть усе життя.