Сім’я військового розшукала школярку, яка написала зворушливого листа на фронт
Дружина учасника бойових дій на сході України розшукала шестикласницю, яка в 2014 році написала зворушливого листа на передову. Дівчинку допоміг знайти допис у фейсбуку.
Про історію одного листа розповіла Світлана Кабанець на своїй сторінці у фейсбук.
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В багатьох українських школах існує традиція – малювати малюнки та писати листи військовим на передову. Сім’ю одного учасника бойових дій сильно вразив лист від незнайомої дівчинки і вони захотіли розшукати школярку, щоб їй подякувати.
Знаю, вам холодно не в тілі, а в душі,
– писала школярка.
У листі було вказано, що автором є дівчинка з Чернівців Сорока Марія – учениця 6-А класу. Проте невідомо було в якій саме школі вчиться Марія.
Дівчинка не вказала в якій саме школі вона вчилась / фото: Чернівці-інфо
Наступного дня після публікації посту, дівчинку вдалось знайти. Вона виявилась ученицею чернівецької гімназії №7 була дуже зворушена і здивована, що лист тоді дійшов, а те, що її розшукали, стало новорічним дивом.
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За словами Світлани Кабанець, лист до її чоловіка вони зберігатимуть усе життя.