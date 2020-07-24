Вже з 1 серпня в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Абітурієнти зможуть зареєструвати електронний кабінет, подати заяву та документи для вступу. Для вступників на основі співбесіди та іспитів все закінчиться 16-го серпня, а для тих, хто подає документи на основі ЗНО або творчих конкурсів – 22 серпня.

У абітурієнтів залишилося зовсім небагато часу, щоб остаточно визначитися зі університетом та спеціальністю. Тому видання "Слово і діло" опублікувало пояснення, скільки коштує за рік навчання на бакалавра (денне навчання) в 15 найпопулярніших вишів Києва.

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Звичайно, найдорожче у Києві навчатися в університеті імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянській академії. А найбільше грошей треба буде заплатити студентам гуманітарних спеціальностей.

Скільки коштує рік навчання у найрейтинговіших вузах 2020 року

Київський політехнічний інститут

У щорічному рейтингу вузів "Топ-200 Україна" за 2020 році перше місце посів Київський політехнічний інститут. Відомо, що там найдорожчі теж гуманітарні спеціальності – рік навчання може коштувати до 41,8 тисяч гривень.

Так, навчання за фахом "Журналістика" коштує 36 тисяч гривень на рік, "Менеджмент" – 32,7 тисяч. А вартість навчання на юридичних спеціальностях становить до 34,2 тисяч гривень, на економічних – 32,7 тисяч, технічних – 33,3 тисячі. Найдешевші в Київському політесі медичні спеціальності – до 25,9 тисяч гривень за рік.

Національний університет імені Тараса Шевченка

Друге місці в рейтинзі посів Національний університет імені Тараса Шевченка. І там вища освіта одна з найдорожчих. Один рік навчання на гуманітарній спеціальності може обійтися до 59,6 тисяч гривень (зокрема, філологічний факультет).

Економічні спеціальності можуть коштувати до 57,4 тисяч гривень за рік, юридичні – до 55,4 тисяч гривень, технічні – до 36,7 тисяч гривень, а медичні – до 41 тисячі гривень.

Києво-Могилянька академія

Києво-Могилянська теж виявилася дуже дорогою. Там за рік навчання на юридичній спеціальності треба буде заплатити до 55 тисяч гривень, на технічній – до 50 тисяч, на гуманітарній – до 45 тисяч, а на економічній – до 37,5 тисяч.

Національний університет харчових технологій

У цьому університеті рік навчання на гуманітарній спеціальності коштує 24,9 тисяч гривень, на технічній – 21 тисяча гривень, а на економічній – до 22,1 тисячі.

Київський національний університет технологій та дизайну

У університеті технологій і дизайну в Києві ціни дещо нижчі. До прикладу, за рік навчання на юридичній спеціальності треба буде заплатити до 18 тисяч гривень, на технічній – так само, на гуманітарній – до 22 тисяч, на економічній – до 16 тисяч, а на медичній – 19 тисяч гривень.

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Скільки коштує навчання в університетах Києва / Інфографіка "Слово і Діло"

Зазначимо, що через коронавірус особлива увага зараз прикута до медиків і медичної системи. Тож, медичні спеціальності в профільному університеті імені Богомольця коштують 38 тисяч 172 гривні (спеціальність "Медицина"), а весь цей курс коштує 229 тисяч 032 гривень. А педіатрія в університеті коштує 29 тисяч 594 гривні за рік навчання, а курс – 177 тисяч 564 гривні.