Російська досі поширена: експерти підрахували, скільки людей перейшли за рік на українську

З початком війни багато російськомовних перейшли на українську мову. За рік суттєво зменшилася кількість громадян, які спілкуються російською, хоч мова агресора досі поширена в Україні.

Частка тих, хто спілкується українською мовою у повсякденному житті, зросла до 71% (у 2021 році було 64%). Про це свідчать результати опитування від "Демократичних ініціатив імені" Ілька Кучеріва та "Центру Разумкова".

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Водночас рівень вживання російської мови знизився на майже 10%. Експерти припускають, що це може бути ефектом символічної відмови. Проте зазначимо, що дослідження не проводили на окупованих та прифронтових територіях.

Російська мова досі поширена

Російська мова лишається поширеною у повсякденному спілкуванні у південному та східному регіонах. Але значна частина російськомовних послуговуються українською у публічній сфері чи при спілкуванні з україномовним співрозмовником.



Скільки людей спілкується українською мовою / Скриншот

Зберігається також і відмінність у мовній практиці жителів різних типів населених пунктів. Зокрема у містах півдня та сходу України російська мова повсякденного спілкування досі є поширеною, у той час, як жителі селищ та сіл здебільшого україномовні.

Скільки українців підтримує викладання російської у школах

6% опитаних українців переконані, що російську треба вивчати більше, ніж інші іноземні мови. 3% впевнені, що на рівні з українською.

Соціологи уточнюють, що у порівнянні з 1998 та 2009 роками ставлення українців до вивчення російської у школах суттєво змінилися.

Зараз кількість людей, які вважають, що російську мову треба взагалі виключити зі шкільних програм, зросла у кожному регіоні.

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До слова, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки розгорівся скандал. Все через те, що одна з викладачок, докторка наук Луїза Оляндер, веде пари російською мовою, що обурює студентів. Що про це відомо та як відреагувало керівництво вишу – читайте тут.