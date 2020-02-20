Студент намалював дизайн Bugatti для диплому, а компанія запросила його на роботу – фото

Випускник університету Брауншвейга, що в Німеччині, через намальовану модель гоночного автомобіля, отримав роботу в Bugatti. Хлопець тепер працюватиме дизайнером.

Про випадок пише Carscoops.

Актуальне: Стівен Кінг продав права на екранізацію його твору українському студенту

Малюнок студент зробив для дипломної роботи. Тепер за цим проєктом Bugatti планує створити гоночний автомобіль.

Повідомляється, що Макс Леск пройшов стажування у Bugatti Automobiles влітку 2019 року, а взимку він вже захищав диплом. У Bugatti були настільки вражені результатом роботи, що Макс отримав місце в компанії.



Візуалізація моделі / фото: Carscoops

Модель Леска має усі фірмові елементи Bugatti. Серед яких, решітка у вигляді підкови, класичний синій колір кузова та дисків коліс. Хлопець був натхненним моделлю Vision GT 2015. Проте, найбільшим досягненням майбутнього автомобіля є аеродинамічне устаткування. В цьому випадку опір повітря зменшений до мінімуму.

Вас може зацікавити: Престижний університет в Шотландії пропонує стипендії на навчання: деталі

Що відомо про університет Брауншвейга