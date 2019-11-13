Студента змушують віддати стипендію, бо він вирішив повернутись до школи: деталі

В одному з львівських училищ студента не відраховують з навчання, бо той не хоче повертати стипендію. У хлопця вимагають 970 гривень.

Про прикрий випадок 15-річного Юліана Дегтярова стало відомо журналістам "Zaxid.net".

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Хлопцю не сподобалось навчання в училищі і він вирішив повернутись до школи. Проте, щоб забрати документи з ПТУ, потрібно було підписати обхідний лист.

За словами мами Юліана, Олександри Дегтярової, головна бухгалтерка закладу Людмила Біда відмовилася підписувати обхідний лист, поки хлопець не поверне отриманої стипендії за два місяці навчання.

Не допомогло і звернення до директора закладу Романа Ворняка.

Потім приходить КРУ (Держаудитслужба) і пише нам, що то порушення, що вони отримують незаконну стипендію. На нього виділили кошти, а він не вчиться,

– виправдовує свої дії бухгалтерка училища Людмила Біда.

Проте, згідно із законодавством, учні не повинні повертати отриманих стипендій, якщо вирішують припинити навчання.

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