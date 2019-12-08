Студенти повертаються на навчання після смертельної пожежі в коледжі Одеси

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Студенти згорілого одеського коледжу відновлять навчання в інших корпусах / ua-reporter.com

Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, в якому сталася масштабна смертельна пожежа, відновлять навчання вже в понеділок, 9 грудня.

Студентам вже знайшли нове приміщення, повідомляє Міністерство освіти та науки України. Відтепер вони будуть мати пари в аудиторіях іншого корпусу коледжу та в Одеському фінансово-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету.

Важливо: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії

Загалом у коледжі навчаються 1069 студентів в 46 групах. Одна група з 24 осіб з понеділка буде проходити практику, ще в чотирьох починаються іспити. Решта студентів продовжать навчання у нових корпусах.

У приміщенні згорілого коледжу досі працюють рятувальники. Вони розбирають завали всередині корпусу та шукають зниклих безвісти людей. Доля 6 осіб досі залишається невідомою.

До слова, після смертельної пожежі в Одесі, президент Володимир Зеленський розпорядився перевірити стан протипожежної безпеки у всіх закладах з масовим перебуванням людей.

Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне

  • Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
  • Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
  • Внаслідок пожежі загинули десять осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
  • Кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
  • За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
  • Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Також у ДСНС висловили версію, що пожежа могла виникнути через несправний подовжувач.
  • Через загибель людей у пожежі президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня – Днем національної жалоби в Україні.
Автор: Лія Бонавська
Теги: Новини політики Новини України Новини Одеси Пожежа в Одесі на Троїцькій Освіта Освіта в Україні Студенти Міністерство освіти та науки України
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