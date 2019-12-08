Студенти повертаються на навчання після смертельної пожежі в коледжі Одеси

Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, в якому сталася масштабна смертельна пожежа, відновлять навчання вже в понеділок, 9 грудня.

Студентам вже знайшли нове приміщення, повідомляє Міністерство освіти та науки України. Відтепер вони будуть мати пари в аудиторіях іншого корпусу коледжу та в Одеському фінансово-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету.

Важливо: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії

Загалом у коледжі навчаються 1069 студентів в 46 групах. Одна група з 24 осіб з понеділка буде проходити практику, ще в чотирьох починаються іспити. Решта студентів продовжать навчання у нових корпусах.

У приміщенні згорілого коледжу досі працюють рятувальники. Вони розбирають завали всередині корпусу та шукають зниклих безвісти людей. Доля 6 осіб досі залишається невідомою.

До слова, після смертельної пожежі в Одесі, президент Володимир Зеленський розпорядився перевірити стан протипожежної безпеки у всіх закладах з масовим перебуванням людей.

Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне