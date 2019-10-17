Третьокласник став жертвою булінгу від батьківського комітету: подробиці
На Волині батьківський комітет цькував учня третього класу за те, що його батьки відмовились здати гроші в фонд класу.
Інформація про булінг в ліцеї №3 міста Луцька напередодні з'явилась у соціальних мережах. Згідно з повідомленнями, цькування учня почалось після того, як батьки хлопця відмовились здати гроші в батьківський комітет, повідомляє Уніан.
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За словами матері хлопчика Інни Назаревич, скандал розгорівся через чашку. Виявилось, що подарунки були куплені для всіх, крім її сина. Після цього учня зробили "білою вороною" в класі та всіляко його дискримінували.
Найстрашніше, що вчитель сам допустив це (булінг),
– сказала мати хлопчика.
До того ж, як запевняє мати, на потреби сина гроші здають регулярно.
На підставі отриманої інформації інспектори поліції планують провести розслідування.
Явище булінгу в українських школах не нове / Інфографіка 24 каналу
Що загрожує кривдникам за булінг?
Згідно з українським законодавством, за булінг передбачений штраф:
- 340 – 850 гривень (фізична або моральна агресія);
- 1700 – 3400 гривень (повторне порушення / особлива жорстокість);
- 850 – 1700 гривень (приховування факту вчителем).