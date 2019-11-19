У Харкові вчителі молодших класів переводили дітей через дорогу в недозволеному місці: відео

Учнів однієї із харківських шкіл вчителі переводили просто посеред вулиці, ігноруючи пішохідний перехід. Педагоги ризикували життям близько 20 дітей.

Про інцидент повідомила небайдужа харків’янка у своєму Телеграм.

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За словами очевидців, ситуація повторилась вдруге. Під час повторної спроби вчителів перевести дітей через дорогу за межами дозволених місць, небайдужі свідки спробували завадити.

Ми перегородили дорогу і супроводжували до пішохідного переходу дітей, але вчительці нічого донести не змогли – їм просто "зручно" тут переходити,

– йдеться в дописі.

За словами харків’янки, пішохідний перехід розташований за 100 метрів від того місця, де дітей переводили. Ситуацію також ускладнювала темрява та щільний трафік вулиці.

Користувачі соціальних мереж впізнали одну з вчителів. Життям дітей ризикувала вчителька молодших класів Людмила Георгіївна Куліш.

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Скільки в Україні гине дітей через ДТП?За останні шість років на дорогах України загинули 1 400 дітей. Понад 43% загиблих – це пішоходи і велосипедисти.

Словесна перепалка очевидців з вчителькою – дивіться відео: